Ứng viên thạo AI dễ tìm việc với mức lương hơn 440 triệu đồng/năm

Một nghiên cứu công bố vào tháng 7, của nền tảng phân tích lao động Lightcast tại Mỹ, đã cho thấy nhu cầu tuyển dụng về kỹ năng AI (trí tuệ nhân tạo) đang tăng mạnh. Mức lương trung bình đối với các công việc đòi hỏi kỹ năng này cũng cao hơn đáng kể.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên phải có sự hiểu biết cơ bản về AI (Ảnh minh họa: CNBC).

Bà Elena Magrini, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu tại Lightcast chia sẻ: “Các tin tuyển dụng ngày càng nhấn mạnh đến kỹ năng AI và doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao cho ứng viên sở hữu kỹ năng này”.

Các bài đăng tuyển yêu cầu ứng viên có ít nhất một kỹ năng AI, thường đi kèm với mức lương cao hơn 28%, khoảng 18.000 USD/năm (tương đương khoảng 441 triệu đồng), so với các bài đăng tuyển thông thường.

Ông Joshua Woo, nhà sáng lập công ty tuyển dụng Recruit Fast (Singapore), nhận định: “Kỹ năng AI giờ đây không chỉ là một điểm cộng, mà đã trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt trên thị trường lao động”.

Mỗi lĩnh vực nghề nghiệp lại có những yêu cầu kỹ năng riêng. Chẳng hạn như ngành vận tải cần ứng viên hiểu biết về vận hành xe tự lái, lĩnh vực bảo trì thì chú trọng đến kỹ năng liên quan đến robot.

Tuy nhiên, ngày nay, doanh nghiệp còn đòi hỏi ứng viên phải có các kỹ năng cơ bản như thành thạo sử dụng ChatGPT (phần mềm trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển) hay Microsoft Copilot (công cụ trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào các sản phẩm Microsoft.

Bà Bridget Wong, Trưởng bộ phận Quan hệ nhân sự của công ty Accenture Singapore, cho rằng: “Không chỉ những chuyên gia công nghệ cao mới cần AI. Ngay cả nhân viên vận hành hay lao động mới vào nghề cũng đang được đào tạo để làm việc hiệu quả với các ứng dụng AI. Các tổ chức nên đầu tư đào tạo, tạo điều kiện để nhân viên làm quen và ứng dụng AI trong công việc hằng ngày”.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Lightcast là nhu cầu về kỹ năng AI đang tăng nhanh ở các lĩnh vực phi công nghệ.

Nếu như công nghệ thông tin và khoa học máy tính vẫn dẫn đầu về nhu cầu nhân lực AI, thì tiếp thị, quan hệ công chúng hiện đứng thứ hai; tiếp theo đó là khoa học và nghiên cứu, phân tích và lập kế hoạch xã hội.

“Không chỉ kỹ sư phần mềm hay nhà khoa học dữ liệu mới hưởng lợi từ AI. Đây còn là kỹ năng mà mọi lĩnh vực, từ tiếp thị, tài chính đến nhân sự đều rất cần thiết”, bà Magrini nhận định.

Các chuyên gia cho rằng kỹ năng AI đang lan tỏa tới mọi ngành nghề, chỉ khác nhau về tốc độ và mức độ cần thiết. Ông Woo cũng lưu ý, với những công việc lao động phổ thông, kỹ năng AI có thể không phải là yêu cầu bắt buộc.

Nhưng ở các lĩnh vực khác, hiểu biết về AI chắc chắn sẽ là lợi thế. Bà Magrini nhấn mạnh: “AI đang hiện diện ngày càng nhiều, nhưng chúng ta không cần sợ hãi. Điều quan trọng cần làm là phải trang bị kỹ năng và kiến thức để thích ứng trước những sự thay đổi và phát triển”.

Thảo Quân