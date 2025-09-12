Ứng dụng AI vào tuyển dụng để "gãi đúng chỗ ngứa" của nhân sự

Ngày 11/9, câu lạc bộ nhân sự Việt Nam (VNHR) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nhân sự năm 2025 tại TPHCM.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Mai Trinh, Giám đốc nhân sự Success Software, nhận định doanh nghiệp tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự.

Bà Phạm Mai Trinh nêu những khó khăn, thách thức với việc tuyển dụng, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp Việt (Ảnh: Nguyễn Vy).

Dẫn chứng khảo sát của Linkedin (mạng xã hội về việc làm), bà Trinh chia sẻ 77% doanh nghiệp ngày nay khó tìm kiếm nhân sự phù hợp, dễ bỏ lỡ các ứng viên tài năng.

Không những vậy, kể cả khi đã tuyển được người, 37% doanh nghiệp không tự tin mang lại trải nghiệm tốt để giữ chân người tài. Một phần nguyên nhân là do cách vận hành quy trình tuyển dụng truyền thống không thể “gãi đúng chỗ ngứa” của nhân sự.

“Tùy từng lĩnh vực, từng bộ phận, nhu cầu được đào tạo, hỗ trợ về công việc của từng cá nhân là khác nhau. Vậy làm sao doanh nghiệp theo dõi sát sao tâm tư, nguyện vọng của từng nhân sự và có sự thay đổi kịp thời?”, bà Mai Trinh đặt câu hỏi.

Bà Đỗ Phạm Ngọc Hạnh, Giám đốc nhân sự Agari, cho biết hơn 1/3 nhân sự ở các bộ phận “tuyến đầu” thường nghỉ việc trong 30 ngày đầu nhận việc. Nguyên nhân chính là họ cảm thấy quá trình onboarding (hòa nhập với môi trường làm việc) lỏng lẻo. Công ty đặt ra luồng công việc, KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả làm việc) mơ hồ, thiếu minh bạch, không phù hợp, thiếu sự công nhận… khiến nhân sự không mặn mà ở lại gắn bó.

Giám đốc nhân sự của Agari khuyến cáo xem xét kỹ hiệu quả khi đầu tư AI cho công việc (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bà Hạnh góp ý, để giải quyết những vấn đề nói trên, doanh nghiệp cần xem xét ứng dụng AI trong hoạt động tuyển dụng.

Ngày nay, AI đã giúp nhiều doanh nghiệp tối ưu toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ quét CV (sơ yếu lý lịch), tự động sàng lọc và đối chiếu hồ sơ theo từ khóa được cung cấp sẵn, đến sắp xếp lịch và trực tiếp phỏng vấn ứng viên.

“AI còn có khả năng rà soát những kỹ năng mà nhân sự còn thiếu sót trong quá trình làm việc. Không ít doanh nghiệp đã ứng dụng trợ lý ảo thông minh đóng vai trò hỗ trợ giải đáp phúc lợi, gợi ý đào tạo cá nhân hóa ngay lập tức, giúp nhân viên thấy được quan tâm và gắn kết.

Điều này giúp "gãi đúng chỗ ngứa" của nhân sự, khiến họ yên tâm gắn bó với công ty hơn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể chi phí, rút ngắn thời gian tuyển dụng, thu hút và giữ chân đúng nhân tài; có khả năng chuẩn bị sẵn sàng chiến lược nhân sự, dự trù cơ hội, rủi ro dài hạn”, bà Hạnh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Mai Trinh lưu ý, việc ứng dụng công nghệ trong vận hành đang ngày càng phổ biến trên thị trường nguồn nhân lực, song doanh nghiệp vẫn cần thận trọng xem xét.

“Doanh nghiệp nên xem khả năng tài chính, chiến lược phát triển liệu có phù hợp để chuyển đổi chưa, công ty có đủ nguồn lực nhân sự vận hành ứng dụng AI đó không.

Theo tôi, các bộ phận, quy trình đang gặp vấn đề thì rất nên ứng dụng AI, còn nếu vẫn đang vận hành tốt bởi con người thì có thể xem xét lại, không nhất thiết phải đầu tư một công cụ quá đắt đỏ. Một số nhiệm vụ có thể được AI thực hiện hiệu quả, nhưng nhiều đầu việc khác vẫn rất cần năng lực phán đoán của con người.

Đặc biệt, trước khi ứng dụng AI vào vận hành, doanh nghiệp phải xác định liệu con người trong đội ngũ đã được phổ biến, đào tạo và sẵn sàng sử dụng AI hay chưa”, bà Trinh đề xuất.

Hội nghị thượng đỉnh nhân sự năm 2025 được tổ chức ngày 11/9 tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Vy).

Bà Đỗ Phạm Ngọc Hạnh nêu thực tế là nhiều doanh nghiệp dù đầu tư phần mềm riêng nhưng vẫn quản lý ca kíp, công việc bằng… excel.

“Không ít lãnh đạo khi thấy thị trường thay đổi, đối thủ ứng dụng AI vào vận hành thì rất sốt sắng, đốc thúc đội ngũ nhanh chóng theo kịp. Thế nhưng, người quản lý quên mất rằng nhân viên vẫn chưa được chuẩn hóa về tư duy để phù hợp với việc chuyển đổi. Vì vậy, nguồn lực phải thật sẵn sàng thì việc chuyển đổi mới hiệu quả”, bà Hạnh cho hay.