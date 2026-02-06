Ứng viên 48 tuổi giấu bớt kinh nghiệm để dễ tìm việc làm

Tự "trẻ hóa" hồ sơ xin việc

Lily (48 tuổi), một chiến lược gia marketing tại Montreal (Canada), kết thúc hợp đồng lao động dài hạn vào cuối năm 2024 và ngay lập tức bước vào hành trình tìm việc. Trong 6 tháng, cô gửi hơn 500 hồ sơ ứng tuyển nhưng phần lớn không được phản hồi.

Khi tìm đến chuyên gia tư vấn hồ sơ, Lily không nhận được những lời khuyên như định dạng lại hồ sơ ứng tuyển hay cách tối ưu từ khóa.

Ứng viên phải giấu tuổi, giấu kinh nghiệm để dễ được nhận (Ảnh minh họa: Freepik).

Thay vào đó, cô được đề nghị xóa toàn bộ kinh nghiệm làm việc 15 năm gần nhất, loại bỏ năm tốt nghiệp đại học trên hồ sơ ứng tuyển và hồ sơ trên nền tảng công việc LinkedIn.

Điều này đồng nghĩa với việc cô phải giấu đi hơn một nửa trong tổng số 25 năm sự nghiệp. Mục đích là để Lily trông “trẻ hơn” trong mắt nhà tuyển dụng.

Dù cảm thấy mâu thuẫn, Lily vẫn làm theo. Ngay lập tức, các cuộc gọi phỏng vấn bắt đầu tăng lên rõ rệt. Sau một năm nỗ lực, Lily cuối cùng cũng xin được việc và bắt đầu cập nhật độ tuổi, cũng như kinh nghiệm làm việc của mình trong hệ thống nội bộ.

Nhà tuyển dụng đã bất ngờ và bày tỏ rằng ban đầu, họ ngỡ cô chỉ mới ngoài 30 tuổi.

Mặc dù đã tìm được việc, Lily không mấy vui vẻ bởi cô được trả mức lương thấp hơn kỳ vọng. Cô cũng không hài lòng khi phải giấu tuổi tác, kinh nghiệm mà mình nỗ lực suốt nhiều năm để không bị kỳ thị tuổi tác.

Người lao động ngoài 40 tuổi đang ngày càng khó xin việc (Ảnh minh họa: Freepik).

“Tôi có năng lượng, có khả năng làm việc và cống hiến. Tôi không nghĩ mình phải che giấu. Tôi chỉ mong có được một công việc mà tôi được trân trọng, sống đúng với chính mình”, Lily bày tỏ.

Không chỉ riêng Lily, trên các nền tảng như TikTok và LinkedIn, ngày càng nhiều lời khuyên khuyến khích người tìm việc che giấu tuổi tác và cắt giảm kinh nghiệm để tăng khả năng được tuyển dụng.

Xu hướng này được gọi là “resume Botox” - trẻ hóa hồ sơ xin việc.

Giấu tuổi, giấu kinh nghiệm khi đi xin việc trở thành... xu hướng

Theo Glassdoor (nền tảng tuyển dụng và tìm việc trực tuyến), số lượt nhắc đến tình trạng phân biệt tuổi tác trong tìm việc tăng 133% từ quý I/2024 đến quý I/2025. Các nghiên cứu cho thấy khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, các báo cáo về phân biệt tuổi trong tuyển dụng và sa thải cũng tăng theo.

Sau đại dịch Covid-19, nhóm lao động trong độ tuổi 30 và 40 từng được xem là ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp cắt giảm chi phí và tinh giản bộ máy quản lý trung gian, nhiều người rơi vào tình trạng không còn trẻ, nhưng cũng chưa đủ già để giữ vai trò lãnh đạo. Họ vô tình trở thành nhóm dễ bị loại bỏ trong quá trình tuyển dụng.

Ông Josh Bob, cố vấn nghề nghiệp tại Boston (Mỹ), cho biết nhiều ứng viên không nói dối trực tiếp về tuổi tác mà ngầm khiến mình trông trẻ hơn bằng cách cắt bỏ kinh nghiệm trong hồ sơ ứng tuyển.

Theo ông, nhà tuyển dụng hiện có xu hướng tìm kiếm những người làm được việc thay vì đánh giá cao kinh nghiệm tích lũy dài hạn.

“Nhà tuyển dụng đang tìm ứng viên không quá trẻ, không quá già và lý tưởng nhất là được tuyển từ đối thủ cạnh tranh”, ông Bob nói.

Bà Jessica Ehlers, chuyên gia nhân sự tại Minneapolis, cho rằng yếu tố lương cũng góp phần thúc đẩy xu hướng này.

“Khi thấy ứng viên có 20-30 năm kinh nghiệm, nhà tuyển dụng sợ rằng sẽ phải trả lương rất cao cho họ. Thay vì thỏa thuận, một số doanh nghiệp chọn loại bỏ sớm những ứng viên này, những người ở nhóm từ 40 tuổi trở lên”, bà Jessica nói.

Nhà tuyển dụng loại người nhiều kinh nghiệm vì sợ phải trả lương cao (Ảnh minh họa: Freepik).

Các nền tảng tuyển dụng sử dụng (AI) trí tuệ nhân tạo cũng bị cho là tác động đến hiện tượng này. Nhiều nghiên cứu cho thấy mô hình AI có thể tái tạo những định kiến sẵn có trong xã hội, trong đó có định kiến về tuổi tác.

Một số công ty công nghệ tuyển dụng đã bị kiện ra tòa vì cáo buộc phân biệt tuổi tác trong quá trình sàng lọc hồ sơ. Tuy nhiên, việc chứng minh hành vi phân biệt gián tiếp vẫn rất khó khăn.

Tại Mỹ, luật liên bang chỉ bảo vệ người lao động từ 40 tuổi trở lên, khiến nhóm lao động ở độ tuổi 30 gần như không có nền tảng pháp lý để tự bảo vệ mình.

Bà Ehlers (37 tuổi) chia sẻ việc chỉ liệt kê 10 năm kinh nghiệm gần nhất trong hồ sơ ứng tuyển giúp bà nhận được nhiều lời mời phỏng vấn hơn. Bà ưu tiên để lại điểm cộng nổi bật như bằng thạc sỹ để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.