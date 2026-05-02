Hàng trăm công nhân xuyên lễ bám công trường dự án sân bay Phù Cát
(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 4 ngày nhưng tại công trường dự án mở rộng sân bay Phù Cát (Gia Lai), hàng trăm công nhân vẫn miệt mài làm việc, quyết đưa đường bay vào khai thác trong tháng 7 tới.
Theo ghi nhận ngày 2/5 của phóng viên Dân trí, trên công trường đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (dự án mở rộng sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai), không khí thi công diễn ra khẩn trương.
Hàng trăm lượt ô tô tải liên tục vận chuyển đất từ mỏ cách công trường hơn 20km. Công tác điều phối phương tiện được thực hiện nhịp nhàng, hạn chế chồng chéo và va chạm.
Dưới cái nắng gần 40°C, ông Trịnh Văn Hà (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) gác kỳ nghỉ lễ, bám công trường thi công dự án trọng điểm. Ông Hà nói: “Được góp sức vào dự án mở rộng sân bay Phù Cát, chúng tôi rất tự hào. Nghỉ lễ nhưng anh em công nhân vẫn làm việc rất nhiệt tình”.
Anh Hồ Minh Đức (phường An Nhơn, Gia Lai) giám sát thi công, mỗi ngày phụ trách điều tiết phương tiện trong 8 tiếng. “Nghỉ lễ, ai cũng muốn về với gia đình nhưng chúng tôi động viên nhau vì mục tiêu chung, quyết tâm hoàn thành dự án”, anh Đức chia sẻ.
Trực tiếp chỉ huy tại công trường, ông Nguyễn Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO, cho biết trong dịp nghỉ lễ, đơn vị bố trí hơn 150 công nhân cùng khoảng 300 phương tiện thi công xuyên lễ, mỗi ngày đắp khoảng 20.000m3 nền.
Ông cũng cho biết đã hơn 3 tháng chưa về nhà ở Đà Nẵng. “Tiến độ rất khẩn trương, công nhân bám công trường nên chúng tôi phải gác việc riêng để theo sát dự án, làm việc từ 5h đến 22h mỗi ngày”, ông nói.
Anh Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi, quê Quảng Trị, công nhân kỹ thuật hiện trường thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng), bám trụ xuyên những ngày nghỉ lễ tại công trường dự án mở rộng sân bay Phù Cát.
Đơn vị thi công thường xuyên tưới nước nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công bố trí đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để tăng tốc dự án. Dự án được yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 6, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác trong tháng 7.
Cảng Hàng không Phù Cát cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 33km, thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 45 phút (Ảnh: Google Maps).
Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.
Khởi công tháng 8/2025, theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 12 tháng. Hạng mục chính là xây dựng đường băng số 2 song song với đường hiện hữu, cách 215m về phía Tây, kích thước 3.048x45m.
Cùng với đó, 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh được xây dựng để tăng năng lực khai thác. Hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ, gồm mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm, rãnh biên và các hố ga.
Dự án còn bao gồm các hạng mục bảo đảm hoạt động bay như hệ thống đèn tiếp cận CAT I, CAT II, đèn hiệu, biển báo, chiếu sáng, hệ thống quan trắc khí tượng tự động và nhà trạm nguồn cấp điện.
Gói thầu xây lắp do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC và Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO thi công, với giá trị hơn 1.959 tỷ đồng.