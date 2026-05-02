Hàng trăm công nhân xuyên lễ bám công trường dự án sân bay Phù Cát

Theo ghi nhận ngày 2/5 của phóng viên Dân trí, trên công trường đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát (dự án mở rộng sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai), không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Hàng trăm lượt ô tô tải liên tục vận chuyển đất từ mỏ cách công trường hơn 20km. Công tác điều phối phương tiện được thực hiện nhịp nhàng, hạn chế chồng chéo và va chạm.

Dưới cái nắng gần 40°C, ông Trịnh Văn Hà (54 tuổi, quê Quảng Ngãi) gác kỳ nghỉ lễ, bám công trường thi công dự án trọng điểm. Ông Hà nói: “Được góp sức vào dự án mở rộng sân bay Phù Cát, chúng tôi rất tự hào. Nghỉ lễ nhưng anh em công nhân vẫn làm việc rất nhiệt tình”.

Anh Hồ Minh Đức (phường An Nhơn, Gia Lai) giám sát thi công, mỗi ngày phụ trách điều tiết phương tiện trong 8 tiếng. “Nghỉ lễ, ai cũng muốn về với gia đình nhưng chúng tôi động viên nhau vì mục tiêu chung, quyết tâm hoàn thành dự án”, anh Đức chia sẻ.

Trực tiếp chỉ huy tại công trường, ông Nguyễn Minh Thắng, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO, cho biết trong dịp nghỉ lễ, đơn vị bố trí hơn 150 công nhân cùng khoảng 300 phương tiện thi công xuyên lễ, mỗi ngày đắp khoảng 20.000m3 nền.

Ông cũng cho biết đã hơn 3 tháng chưa về nhà ở Đà Nẵng. “Tiến độ rất khẩn trương, công nhân bám công trường nên chúng tôi phải gác việc riêng để theo sát dự án, làm việc từ 5h đến 22h mỗi ngày”, ông nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng, 42 tuổi, quê Quảng Trị, công nhân kỹ thuật hiện trường thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng), bám trụ xuyên những ngày nghỉ lễ tại công trường dự án mở rộng sân bay Phù Cát.

Đơn vị thi công thường xuyên tưới nước nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị thi công bố trí đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức làm việc 3 ca, 4 kíp để tăng tốc dự án. Dự án được yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 6, phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác trong tháng 7.

Cảng Hàng không Phù Cát cách trung tâm Quy Nhơn (Gia Lai) hơn 33km, thời gian di chuyển bằng ô tô khoảng 45 phút (Ảnh: Google Maps).