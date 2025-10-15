Từng đi buôn 2 ngày lãi 1 chỉ vàng, lão nông quyết bỏ nghề về trồng bưởi

Ông Đinh Sĩ Tuấn, chủ sở hữu 700 gốc bưởi (400 cây bưởi Diễn, 300 cây bưởi Tân Lạc) tại tổ dân phố 6, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang có một cuộc sống sung túc nhờ vườn cây trĩu quả. Mỗi năm, vườn bưởi này mang lại cho gia đình ông nguồn thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng.

Trước khi bén duyên với cây bưởi, ông Tuấn từng là một người buôn bán bò và lúa gạo.

Ở tuổi 70, ông Tuấn có nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm (Ảnh: Hạnh Linh).

“Năm 2005, tôi đi buôn bò, sau 2 ngày đã có lãi 1 chỉ vàng. Dù có “của ăn của để” nhưng tôi vẫn cảm thấy công việc buôn bán bấp bênh, phụ thuộc vào thị trường. Tôi muốn làm một nghề gì đó ổn định hơn, vừa gắn bó với quê hương, vừa tạo ra giá trị thật từ sức lao động của mình”, ông Tuấn chia sẻ về quyết định thay đổi.

Bước ngoặt đến khi một người bạn thách thức ông sở hữu được 1ha ruộng tại cánh đồng thôn 6 - nơi được mệnh danh là “bờ xôi ruộng mật”. Lời thách thức này đã thổi bùng lên khát vọng làm giàu từ cánh đồng đất của ông Tuấn.

Ít lâu sau, địa phương có chủ trương dồn điền, đổi thửa, ông liền đăng ký tham gia và may mắn được nhận hơn 1ha đất ở vùng kinh tế tập trung của xã. Ban đầu, ông Tuấn thử nghiệm trồng lúa kết hợp nuôi cá, trồng hoa nhưng hiệu quả kinh tế không cao.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vườn bưởi của ông Tuấn trĩu quả (Ảnh: Hạnh Linh).

Đến năm 2012, một chuyến đi học tập kinh nghiệm trồng cây tại Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đã mở ra hướng đi mới cho ông.

Tại đây, ông được tiếp cận với các mô hình trồng bưởi theo hướng VietGAP (thực hành nông nghiệp tốt), được hướng dẫn tỉ mỉ từ khâu chọn giống, làm đất, tỉa cành, bón phân đến kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả.

“Tôi ấn tượng với mô hình trồng bưởi theo hướng VietGAP, quả to, ngọt, lại bán được giá cao. Lúc ấy, tôi nghĩ đến vùng đất quê mình - nếu áp dụng được những kiến thức này, chắc chắn sẽ đổi đời”, ông Tuấn nhớ lại.

Trở về sau chuyến học tập, ông Tuấn quyết định bán vàng, rút tiền tiết kiệm để đầu tư vào vườn bưởi. Sau 4 năm chăm sóc, bưởi Diễn bắt đầu cho thu hoạch.

“Trước năm 2020, bưởi Diễn ở xứ Thanh rất hiếm, tôi bán được giá rất cao, 60.000 đồng/quả. Có tiền lãi từ bán bưởi Diễn, tôi đầu tư mở rộng mô hình, trồng thêm bưởi Tân Lạc, nuôi lợn, gà, bò”, ông Tuấn kể.

Vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng cây bưởi có tuổi thọ cao, cho thu hoạch ổn định trong nhiều năm và không tốn nhiều công chăm sóc. Để cây sinh trưởng tốt và kéo dài tuổi thọ, ông Tuấn chủ yếu bón phân hữu cơ.

“Mỗi năm tôi thu hoạch bưởi một lần vào cuối tháng 10 âm lịch. Với 700 cây bưởi, tôi hái được khoảng 70.000 quả, bán giá 10.000 đồng/quả, tôi có 700 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí, tôi “bỏ túi” hơn 300 triệu đồng tiền lãi”, ông Tuấn chia sẻ.

Mỗi năm, ông Tuấn hái được khoảng 70.000 quả bưởi (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Lê Quang Hân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn, cho biết ông Đinh Sĩ Tuấn là tấm gương người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi của địa phương. Mô hình trồng bưởi của gia đình ông không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động địa phương với mức lương 200.000 đồng/ngày.

“Dù đã ở tuổi 70 nhưng ông Tuấn rất năng động, chịu khó học hỏi, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình, ông còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ tại địa phương.

Ông Tuấn không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nhiều hộ dân khác cùng phát triển mô hình trồng trọt, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc”, ông Hân nhấn mạnh.