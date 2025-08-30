Cuộc sống làm việc 12 giờ/ngày, ăn trưa trong lúc họp của nữ tỷ phú 30 tuổi

Lucy Guo, tỷ phú người Mỹ, nổi tiếng với tổng giá trị tài sản lên đến 1,3 tỷ USD (tương đương với hơn 34.000 tỷ đồng) khi chỉ mới 30 tuổi, được vinh danh là nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất. Tài sản của cô tăng vọt lên con số này ngay sau khi công ty đầu tiên của cô, Scale AI (công ty gắn nhãn dữ liệu ở Mỹ), hoàn tất thỏa thuận định giá mức 25 tỷ USD (hơn 659.500 tỷ đồng) với gã khổng lồ công nghệ Meta.

Lucy Guo, nữ tỷ phú trẻ tuổi tại Mỹ (Ảnh: Gonzalo Marroquin/Getty Images).

Lucy đồng sáng lập Scale AI từ năm 2016 và đã rời công ty từ năm 2018. Sau đó, cô tham gia và tốt nghiệp Thiel Fellowship, một chương trình học bổng cho người trẻ theo đuổi các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học…, rồi thành lập công ty Backend Capital vào năm 2019, chuyên đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Gần đây nhất, năm 2022, cô còn thành lập công ty Pass, một nền tảng kiếm tiền từ người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, huy động được hơn 65 triệu USD tiền tài trợ (khoảng 1.714 tỷ đồng).

Từ khi trở thành tỷ phú, Guo khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời bất ngờ trước châm ngôn sống của cô.

“Tôi cảm thấy cuộc sống của mình không mấy thay đổi. Tôi vẫn làm việc rất nhiều”, Guo chia sẻ.

Hằng ngày, cô dậy từ 5h30 và tập thể dục. Bữa trưa là điều xa xỉ đối với Guo, nên cô thường tranh thủ ăn trong các cuộc họp.

“Tôi nghĩ hầu hết mọi người có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống nếu họ cắt giảm những thứ khiến họ lãng phí thời gian mỗi khi trở về nhà, chẳng hạn như lướt TikTok, xem tivi một cách vô thức”, Guo nói.

Dù có khối lượng công việc lớn, cô vẫn dành cho bản thân nửa buổi trong ngày cuối tuần để thư giãn, gặp bạn bè. Sau đó, cô sẽ quay lại làm việc ngay lập tức.

“Tôi nghĩ mình đủ sức làm việc đến nửa đêm, nhưng vẫn có thể đi câu lạc bộ (club) với bạn bè đến 2h, rồi về nhà ngủ đến 6h và thức dậy làm việc”, Guo cho hay.

Kate Goodlad và Lucy Guo phát biểu tại buổi thảo luận chuyên đề “The View from 2050”, tại London, Anh, vào ngày 2/6 (Ảnh: Jack Taylor/Getty Images).

Lucy Guo là hiện thân của văn hóa làm việc “996” của Trung Quốc, nghĩa làm từ 9h đến 21h/ngày, 6 ngày/tuần.

“Tôi vẫn thấy mình cân bằng được công việc và cuộc sống. Tan làm lúc 21h, tôi có thể đi ăn tối với bạn bè. Thật sự bản thân không cần phải ngủ từ 21h đến 9h ngày hôm sau”, Guo nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ văn hóa làm việc này. Một số nhà sáng lập các công ty khởi nghiệp đã phản đối, cho rằng văn hóa này đã lỗi thời và không cần thiết để một người có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ cho rằng văn hóa làm việc này vốn được tôn sùng, nhưng có thể làm giảm khả năng giữ chân nhân tài.

Gần đây, một số nhà đầu tư mạo hiểm thậm chí còn thúc đẩy các nhà sáng lập tại Châu Âu tăng tốc độ làm việc để theo kịp các đối tác ở Mỹ và Trung Quốc.

“Khi bạn thành lập một công ty, làm việc theo văn hóa “996” là điều không thể tránh khỏi. Bạn phải làm việc 90 giờ/tuần thì mọi thứ mới có thể đi vào hoạt động như ý muốn”, Guo nói.

Mặc dù theo đuổi văn hóa làm việc cật lực, nữ tỷ phú Lucy Guo vẫn khuyên rằng không phải ai cũng cần làm việc theo cách này để trở thành người giàu có.

“Bằng phương pháp đầu tư, bạn có thể trở thành tỷ phú mà không phải dành quá nhiều thời gian để làm việc. Còn nếu chọn khởi nghiệp, chắc chắn bạn phải chấp nhận cống hiến nhiều thời gian ngay từ lúc khởi đầu”, Guo chia sẻ.