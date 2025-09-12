Từ chiếc xe tải bán đá bào đến đế chế doanh thu 500 triệu USD

Khởi nghiệp với việc đi chào bán máy hút bụi

Doanh nhân người Mỹ Tony Lamb (56 tuổi) từng có 17 năm kinh nghiệm đi chào bán máy hút bụi. Ông vốn quen với việc bị từ chối thẳng thừng khi đi quảng bá sản phẩm. Công việc này dạy cho ông sự kiên trì, bền bỉ, cách chớp lấy cơ hội, cách nhanh chóng tạo dựng lòng tin nơi khách hàng bằng sự thân thiện và tính hài hước.

Những điều học được từ công việc bán hàng trong suốt 17 năm đã giúp ông gây dựng nên đế chế kinh doanh của riêng mình.

Ông Tony Lamb (phải) bên cha ruột - người đã dạy cho ông những bài học đầu tiên về nghề bán hàng (Ảnh: Inc).

Năm 2007, ở tuổi 38, ông Tony đã có một số vốn nhất định, ông nảy ra ý tưởng vận hành một chiếc xe tải bán đá bào trộn siro hoạt động trên đường phố. Ông muốn chiếc xe tải của mình phải thật rực rỡ, ấn tượng, mang lại sự vui nhộn, thu hút giữa phố.

Khi bắt tay vào đặt hàng thiết kế xe tải, ông yêu cầu làm quầy hàng sao để trẻ nhỏ có thể với tới các thiết bị trên quầy, tự phục vụ bản thân, tự pha chế đá bào với loại siro mà các bé mong muốn. Dù chỉ là một dịch vụ ẩm thực đường phố giá rẻ nhưng ông Tony muốn đưa lại một trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Trong vòng 2 năm đầu, ông là người tự đứng ra vận hành chiếc xe tải bán đá bào siro Kona Ice đầu tiên. Đây là công việc làm thêm của ông ngoài những lúc đi tiếp thị máy hút bụi. Khi nhận ra tiềm năng mở rộng kinh doanh, ông liền nảy ra ý tưởng xây dựng một hệ thống các xe tải Kona Ice vận hành theo hình thức nhượng quyền.

Từ công việc tay trái đến chuỗi cửa hàng nhượng quyền

Năm 2020, khi chuỗi xe tải bán đá bào trộn siro Kona Ice vượt mốc hơn 1.000 xe tải nhượng quyền, ông Tony mở thêm chuỗi xe tải bán cà phê Travelin' Tom's, để bán các loại đồ uống như cà phê, nước quả... Âm nhạc thư giãn liên tục được bật lên trong thùng xe tải Travelin' Tom's để khách hàng dừng lại mua đồ uống có thể tận hưởng khoảnh khắc thư giãn.

Thiết kế tiêu chuẩn của một xe tải bán cà phê mang thương hiệu Travelin' Tom's (Ảnh: CNBC).

Chuỗi xe tải bán cà phê Travelin' Tom's tiếp tục đưa lại thành công lớn. Ông Tony nhận ra kinh doanh đồ uống là một lĩnh vực rất hứa hẹn, bởi ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn có những lúc người tiêu dùng muốn chi tiêu một khoản nhỏ để có cảm giác mình đang tận hưởng cuộc sống.

Việc mua đồ uống cũng là một nhu cầu xuất hiện ổn định bất kể là ở mùa nào trong năm. Cách ông Tony vận hành chuỗi xe tải nhượng quyền rất đơn giản. Chủ xe chỉ cần trả phí nhượng quyền một lần duy nhất ở mức 15.000 USD. Chi phí đầu tư cho một xe tải đạt tiêu chuẩn vận hành vào khoảng 172.000 USD.

Mỗi năm, phí thành viên khởi điểm từ mức 3.000 USD. Chủ xe sẽ được hưởng các dịch vụ hỗ trợ vận hành chuyên nghiệp.

Hiện tại, chuỗi xe tải bán đá bào siro và cà phê của ông Tony là thương hiệu kinh doanh di động có nhượng quyền lớn hàng đầu thế giới, với hơn 2.500 xe tải đang kinh doanh trên các đường phố của Mỹ. Hoạt động kinh doanh vẫn đang tiếp tục phát triển, đặc biệt là ở mảng xe tải kinh doanh đồ uống.

Thương hiệu xe tải bán cà phê Travelin' Tom's cũng nhận tham gia các sự kiện của cá nhân và tổ chức. Theo ông Tony, đây là một hướng đi đưa lại lợi nhuận không nhỏ. Tính đến nay, hai thương hiệu Kona Ice và Travelin' Toms đã đạt tổng mức doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu USD.

Gần đây, ông Tony thử nghiệm vận hành thêm loạt xe tải bán bánh ngọt Beverly Ann's chuyên kinh doanh các loại bánh quy sản xuất thủ công, nóng giòn, phục vụ trong ngày.

Bài học khởi nghiệp từ nghề bán hàng

Nhìn lại chặng đường bản thân đã đi qua, ông Tony tin rằng công việc bán hàng là công việc có tính đào tạo tuyệt vời nhất đối với một người lao động. Khi cả ngày bạn có thể chỉ toàn nghe những lời từ chối thẳng thừng, bạn sẽ học được sự khiêm nhường, nhẫn nại, sự bền bỉ để tiếp tục cố gắng tìm kiếm cơ hội.

Trẻ nhỏ xếp hàng chờ mua đá bào trộn siro từ một xe tải mang thương hiệu Kona Ice (Ảnh: CNBC).

Khi còn là một thiếu niên đi làm thêm, ông Tony từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hiệu thời trang. Ông từng bị cắt giảm giờ làm trong kỳ nghỉ lễ chỉ vì doanh số bán hàng vượt trội so với những nhân viên khác, đến mức ông đã nắm chắc phần thắng trong cuộc thi tìm kiếm nhân viên bán hàng giỏi nhất trong kỳ nghỉ lễ.

Quản lý cửa hàng quyết định cắt giảm giờ làm của ông để gia tăng khả năng cạnh tranh cho các nhân viên còn lại, nhằm đảm bảo "tính cạnh tranh công bằng" trong cuộc thi. Trải nghiệm bi hài này khiến cậu thiếu niên buồn bã, thất vọng.

Cha của ông Tony khi ấy đã nói: "Khi con làm việc cho người khác, họ sẽ có quyền quyết định đối với con. Nếu con muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, con buộc phải tìm cách để chỉ phải làm việc cho chính mình". Sau đó, Tony quyết định chuyển sang nhận rửa và đánh bóng xe hơi để kiếm tiền tiêu vặt, thay vì tiếp tục đi làm nhân viên bán hàng.

Ở tuổi trưởng thành, ông nối nghiệp cha trong việc đi tiếp thị máy hút bụi, bởi cha ông làm chủ một công ty sản xuất máy hút bụi. Kinh nghiệm 17 năm đi tiếp thị sản phẩm đã dạy cho ông rất nhiều bài học để sau này khởi nghiệp kinh doanh thành công với chuỗi xe tải bán hàng.