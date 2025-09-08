Trung Quốc: Cảnh sát bị lừa bán sang Campuchia xin từ chức

Đại diện lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) - ông Joe Chow Yat-ming - đã đưa ra thông tin chính thức tới truyền thông và công chúng về sự việc này.

Cụ thể, nam nhân viên cảnh sát bị lừa bán sang Campuchia đã được đưa trở về Hong Kong một cách an toàn trong tuần qua. Ngay sau khi trở về, nam nhân viên này đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Đại diện lực lượng cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) - ông Joe Chow Yat-ming - đã đưa ra thông tin chính thức về vụ việc (Ảnh: SCMP).

Vụ việc này hiện đã được Cục Tội phạm có tổ chức thụ lý. Trước đó, 4 nhân viên cảnh sát đã được cử sang Campuchia để hỗ trợ đưa nam nhân viên cảnh sát bị lừa trở về quê nhà.

Thực tế, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát khỏi khu vực hoạt động của một băng nhóm buôn người, rồi tìm cách liên lạc với các đồng nghiệp ở quê nhà, cung cấp các thông tin cá nhân với mong muốn sớm nhận được sự hỗ trợ.

Theo một nguồn tin mà tờ tin tức SCMP có được, viên cảnh sách này đã được một người bạn giới thiệu tới Quảng Tây (Trung Quốc) làm việc với những lời hứa hẹn hấp dẫn.

Anh đã nộp đơn xin nghỉ phép với lý do người thân vừa gặp tai nạn. Khi có mặt tại Quảng Tây, nam nhân viên cảnh sát đã bị lừa bán sang Campuchia.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cảnh báo, kể từ năm ngoái đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin về 29 trường hợp công dân bị lừa bán, bị bắt ép lao động bất hợp pháp tại một số quốc gia Đông Nam Á. Trong số này, 26 người đã được đưa trở về Hong Kong, 2 người cho biết không cần hỗ trợ thêm, một người không rõ thông tin.