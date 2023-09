Tìm việc nuôi 4 con nhỏ, người phụ nữ bị lừa bán ra nước ngoài

Giữa tháng 8, chị Hồ Thị Huệ (33 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) nhận lời mời đi bán cà phê tại tỉnh Tây Ninh. Người môi giới cho biết, công việc này nhẹ nhàng nhưng mức lương lên đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Huệ gửi 4 con nhỏ cho cha chăm sóc rồi lên đường đi Tây Ninh.

Vào đến nơi, chị Huệ bị đối tượng môi giới chở qua Campuchia rồi đưa đến địa điểm làm việc do người Trung Quốc quản lý. Nhận thấy bị lừa, chị Huệ muốn về nhà. Lúc này các đối tượng lừa đảo yêu cầu chị phải nộp tiền chuộc mới cho về Việt Nam.

"Tôi quen người môi giới qua mạng xã hội, thấy bảo có công việc lương cao nên tin, ai ngờ bị lừa. Bọn chúng yêu cầu tôi đưa tiền mới cho về nhà. Tôi tìm cách liên hệ với cha để cứu mình", chị Huệ cho biết.

Nhận tin nhắn của con, ông Hồ Văn Đơn làm đơn trình báo Công an xã Trà Sơn. Công an xã báo cáo và phối hợp Công an huyện Trà Bồng triển khai biện pháp nghiệp vụ giải cứu chị Huệ.

"Chúng tôi xác minh các thông tin liên quan về mối quan hệ và hành trình di chuyển của chị Huệ. Sau đó liên lạc, hướng dẫn chị Huệ cách thức trở về Việt Nam an toàn", Thiếu tá Võ Duy Phong, Trưởng Công an xã Trà Sơn, cho biết.

Theo Công an huyện Trà Bồng, trước chị Huệ, Công an huyện đã hỗ trợ 5 nạn nhân khác bị lừa đưa sang Trung Quốc, Campuchia trở về an toàn.

Công an huyện Trà Bồng thăm hỏi các nạn nhân vừa được giải cứu (Ảnh: Thành Sự).

Điển hình như trường hợp em Hồ Thị L. (20 tuổi) và Đinh Thị N. (16 tuổi, xã Trà Bùi). Hai em bị lừa đưa sang Campuchia, bị ép làm công việc lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo ép các nạn nhân phải đưa 300 triệu đồng nếu muốn về nước. Sau đó, nhờ được công an hỗ trợ, 2 nạn nhân đã về nhà an toàn.

Theo Thượng tá Trần Văn Hảo, Phó Trưởng Công an huyện Trà Bồng, mặc dù đã được cảnh báo nhưng một số phụ nữ trên địa bàn huyện Trà Bồng vẫn bị kẻ xấu dụ dỗ, lừa đưa ra nước ngoài trái phép.

Nhiều phụ nữ, nhất là chị em đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, bị các đối tượng lợi dụng tâm lý muốn tìm việc làm để dụ dỗ. Khi nạn nhân sập bẫy, đối tượng lừa đảo bán nạn nhân vào các tụ điểm mại dâm, thậm chí bán qua biên giới.