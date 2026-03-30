Tiểu thương bán đặc sản không dùng cân, người mua kín đường trong đêm

Từ đầu tháng 3, khoảng 20h hằng ngày, khi những chiếc thuyền câu trở về, chợ mực nháy bắt đầu họp. Chợ họp trên đoạn vỉa hè dài khoảng 200m đường ra đảo Lan Châu (phường Cửa Lò, Nghệ An). Gọi là chợ nhưng nơi đây không có hàng quán, ki ốt, mà mỗi "chủ sạp" chọn một vị trí, kê ghế, bày mực ra bán.

Mực được bày ra chậu con cạn lòng, người bán cầm đèn tích điện rọi để quảng bá, bán hàng. Dưới ánh đèn, những con mực tươi ngon, lấp lánh như mời gọi khách tới mua.

Người dân Cửa Lò bày mực bán tại chợ đêm (Ảnh: Hoàng Lam).

“Gọi là mực nháy là bởi mực tươi rói, da trong suốt, óng ánh và chuyển màu liên tục dưới ánh đèn. Mực bán ở đây là loại mực câu, nổi tiếng ngon, thịt chắc giòn, ngọt tự nhiên, khách rất ưa chuộng”, chị Mai Thị Tương (khối Đông Tiến, phường Cửa Lò) thông tin.

Mùa câu mực ở Cửa Lò bắt đầu từ tháng 3, kéo dài đến tháng 7, tháng 8 hằng năm. Tầm 14h, chồng chị Tương cũng như nhiều ngư dân nơi đây dong thuyền ra biển câu mực. 3 hoặc 4 tiếng sau, những chiếc thuyền câu trở về. Cũng bởi mực đánh bắt bằng câu hoặc xúc nên số lượng không nhiều, chỉ 2-3kg/chuyến.

Chợ mực nháy họp trong đêm, không bán theo cân ở biển Cửa Lò (Video: Hoàng Lam).

Giao xong mực cho vợ bán, chồng chị Tương lại ra khơi. Nếu may mắn, anh có thể trở về một chuyến lúc 23h cho vợ bán trong đêm, còn nếu không, chuyến câu mực sẽ kéo dài đến sáng hôm sau, kịp buổi chợ sớm.

Một điểm đặc biệt, mực ở đây không bán theo cân hay con mà theo mớ. Tùy kích cỡ, trọng lượng của mỗi con mực, một mớ thường 6-9 con, được báo giá 200.000-250.000 đồng.

Tuy nhiên, giao dịch được thực hiện trên khả năng trả giá của khách hàng, thông thường, giá bán dao động 150.000-170.000 đồng/mớ. Nếu không đạt được thỏa thuận về giá, người bán và khách mua đều vui vẻ, không cau có hay ép giá.

Mực được bán theo mớ, từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng, tùy khả năng trả giá của người mua (Ảnh: Hoàng Lam).

Tối thứ 7, lượng khách đổ về chợ đêm khá đông. Tầm 21h, chị Lê Thị Hà (khối Nghi Tân 1, phường Cửa Lò) đã bán được 7 mớ mực với giá 1,5 triệu đồng, 5 mớ còn lại khoảng 1 triệu đồng. Số mực này do anh Nguyễn Ngọc Thành, chồng chị Hà câu được trong đêm.

Chị Hà nhẩm tính, chi phí cho một chuyến ra khơi của anh Thành khoảng 500.000 đồng. Với 2,5 triệu tiền bán mực, sau khi trừ chi phí, vợ chồng chị “lãi” 2 triệu đồng/đêm. Đây là khoản thu nhập không nhỏ đối với ngư dân khu vực biển Cửa Lò, nhất là trong mùa cao điểm du lịch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm.

Anh Nguyễn Sỹ Quế (xã Đông Lộc, Nghệ An) biết chợ mực nháy qua các thông tin mạng xã hội nên đến trải nghiệm. Sau khi dạo một vòng, anh Quế và người bạn của mình mua 3 mớ mực, giá 500.000 đồng.

Chợ đêm tấp nập người bán kẻ mua, trở thành một điểm nhấn độc đáo của phố biển Cửa Lò (Ảnh: Hoàng Lam).

“Tôi thấy giá mực không quá đắt. Mực mua xong mang vào quán nhậu chỉ mất thêm một khoản phí nhỏ nhờ chế biến là có thể thưởng thức đặc sản tươi ngon. Quan trọng là chúng tôi có dịp trải nghiệm phiên chợ độc đáo”, anh Quế chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Ngọc Cừ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Cửa Lò, cho biết chợ mực nháy đang dần trở thành một điểm nhấn thu hút du khách tại địa phương. Bên cạnh việc tăng nguồn thu cho ngư dân, chợ mực nháy góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm về đêm cho du khách.

Chính quyền phường Cửa Lò đang tính đến phương án quy hoạch chợ đêm bán mực nháy và các loại hải sản khác để đảm bảo về giá, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, mang lại cho du khách trải nghiệm tốt hơn khi đến với đô thị du lịch biển Cửa Lò.