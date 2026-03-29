Nghề “chồng kéo, vợ giũ” thu mỗi buổi tiền triệu từ loài cá đang gây sốt

Mùa khai thác cá trích bắt đầu từ tháng Giêng, kéo dài đến tháng 3, tháng 4 âm lịch. Khoảng nửa tháng trở lại đây, cá trích nướng Hải Châu (Nghệ An) gây sốt mạng xã hội khiến lượng lớn thực khách đổ về thưởng thức nên giá bán cá trích tươi cao hơn đầu mùa 10.000-15.000 đồng/kg, khiến ngư dân có thêm động lực để ra khơi.

Từ 8h, bãi biễn thuộc xóm Thái Thịnh, xã Hải Châu tấp nập cảnh bè mảng về bờ, mang theo những tay lưới dày đặc cá trích. Các chị em sẽ tới phụ giúp chồng giũ cá để kịp bán cho thương lái khi còn tươi ngon.

Cuối tuần, ông Thi huy động 2 con ra hỗ trợ vợ giũ cá để kịp bán (Ảnh: Hoàng Lam).

Bè lên bờ, anh Bùi Thái (xóm Thái Thịnh) tranh thủ ăn lót dạ, còn vợ anh chuẩn bị chậu, rổ để giũ cá. Anh Thái cầm một đầu lưới, đầu kia là vợ anh cầm. Hai người kéo căng tay lưới, giật mạnh khiến những con cá mắc trong mắt lưới rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, khoảng đất dưới tay lưới đã dày đặc cá.

Anh Thái hài hước gọi nghề mưu sinh của mình là “chồng kéo, vợ giũ”. “Nay có tời hỗ trợ nên mỗi bè mảng đánh bắt cá trích chỉ cần một lao động. Cứ 3-4h tôi ra khơi, chọn vùng biển có luồng cá, thả lưới xuống biển, áng chừng tay lưới nặng thì bật máy tời lưới lên”, anh Thái cho hay.

Cũng theo anh Thái, trước đây phải gỡ cá trích bằng tay. Việc này giúp tránh bị rách lưới nhưng lâu, có khi kéo dài cả buổi nên cá không giữ được vẻ tươi ngon.

Nghề "chồng kéo, vợ giũ" mang lại no đủ cho cả nhà (Video: Hoàng Lam).

Để giữ cá tươi, ngon, bán được giá thì đây là công việc chung của cả nhà, không phải của riêng người ra biển đánh bắt cá. Bởi vậy, những ngư dân nơi đây luôn “tính công” cho vợ trong mỗi buổi ra khơi.

Trung bình mỗi chuyến ra khơi, anh Thái đánh bắt được trên dưới 1 tạ cá trích. Với giá 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, anh thu khoảng hơn 2 triệu đồng. Tính ra 2 vợ chồng, mỗi người được khoảng hơn 1 triệu đồng/buổi.

Những mẻ cá trích tươi rói được thương lái mua ngay tại bến, nướng phục vụ thực khách (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Bùi Thi, một ngư dân giàu kinh nghiệm ở xã Hải Châu cho rằng giũ cá sẽ nhanh, giữ được độ tươi của cá nhưng cũng sẽ khiến lưới rách nhanh hơn. Trước đây, mỗi tay lưới sẽ sử dụng khoảng 2 năm, nay chỉ duy trì được 3-4 tháng. Với giá 250.000 đồng/kg lưới đây cũng là chi phí đáng kể đối với ngư dân đánh bắt ven bờ như ông Thi.

Nếu như trước đây, cá được nhập cho các cơ sở chế biến nước mắm hay lò nướng lớn, thì nay, một lượng lớn cá trích sẽ được bán cho các điểm bán cá nướng phục vụ khách du lịch.

“Giá nhập số lượng lớn cho các cơ sở chế biến là 30.000 đồng/kg, nếu bán lẻ cho các điểm nướng cá cao hơn, khoảng 40.000 đồng/kg. Mỗi chuyến ra khơi, trừ tiền dầu 300.000-400.000 đồng và các chi phí khác, tôi thu khoảng 2 triệu đồng”, ông Thi nhẩm tính.

Chuyến ra khơi kéo dài 4 tiếng, mỗi bè mảng thu hoạch trên dưới 1 tạ cá trích, trừ các chi phí, chủ bè lãi khoảng 2 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Vợ chồng ông Thi có 7 người con, tuy nhiên, chỉ những ngày cuối tuần được nghỉ học, các con mới ra bờ biển phụ giúp, còn phần lớn việc thu hoạch cá do vợ chồng ông đảm nhận.

Theo bà Hoàng Thị Tân, vợ ông Thi, việc giũ cá không chỉ cần sức, yêu cầu phải nhanh, dứt khoát mà phải sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 người cầm 2 đầu tay lưới. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại giá cá trích cao hơn các năm và ổn định, mang lại khoản thu nhập khá cho các gia đình ngư dân nơi đây.

“Tiền ăn, tiền học của 7 con, rồi sắm sanh trong nhà đều trông vào cái bè mảng này cả. Quanh năm suốt tháng, hết mùa cá trích đến mùa câu mực, bắt ruốc biển, cá cháo..., cứ chịu khó với trời êm, bể lặng thì không lo đói”, bà Tân tâm sự.