Chìa khóa mở ra "kho báu" của rừng giúp người dân miền núi làm giàu

Những năm gần đây, việc bảo tồn, phát triển rừng mét đang trở thành hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế lâm nghiệp tại xã Tam Thái, Nghệ An. Từ một loại cây mọc tự nhiên trong rừng, mét dần được khai thác theo hướng bài bản, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Theo thống kê, năm 2021, diện tích rừng mét trên địa bàn xã gần 170ha. Nhận thấy tiềm năng lớn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định đưa cây mét trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện đời sống người dân.

Phục tráng, mở rộng diện tích rừng mét đang mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân xã Tam Thái (Ảnh: Nguyễn Phê).

Để triển khai hiệu quả, một trong những bản có diện tích mét lớn nhất xã là Na Tổng được chọn làm điểm thực hiện dự án “bảo tồn và phục tráng vườn mét”.

Trước khi triển khai, việc phát triển cây mét còn nhiều hạn chế như diện tích nhỏ lẻ, người dân chưa chú trọng chăm sóc, một số khu vực chưa được rào chắn nên dễ xảy ra xung đột giữa chăn nuôi, trồng trọt. Công tác cải tạo, chăm sóc cũng chưa được duy trì thường xuyên.

Để khắc phục, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Hàng năm, trước mùa mưa, người dân cùng chính quyền tổ chức phát dọn, làm sạch vườn mét, tạo điều kiện để cây sinh trưởng tốt hơn.

Song song đó, xã phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tương Dương tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác mét theo hướng bền vững. Khi người dân nắm vững quy trình, địa phương tiếp tục vận động mở rộng diện tích trồng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Ông Lô Dương Khánh, Chủ tịch UBND xã Tam Thái, cho biết từ năm 2021 đến nay, địa phương đã tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn và phát triển cây mét.

Rừng mét xã Tam Thái hiện đạt quy mô khoảng 387ha, trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân địa phương (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Diện tích rừng mét được bảo vệ và phục tráng ngày càng tốt hơn, hiện toàn xã đạt khoảng 387ha. Người dân đã chủ động chăm sóc, mở rộng diện tích, từng bước nâng cao giá trị kinh tế từ rừng”, ông Khánh thông tin.

Cũng theo ông Khánh, giai đoạn 2026-2030, xã sẽ tiếp tục định hướng phát triển rừng mét theo hướng bền vững, coi đây là giải pháp quan trọng giúp người dân tăng thu nhập, ổn định sinh kế.

Một trong những giải pháp quan trọng là đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất. Từ năm 2023 đến 2026, bản Na Tổng đã hoàn thành các tuyến đường vào khu sản xuất với tổng kinh phí huy động từ người dân hàng trăm triệu đồng, giúp việc khai thác, vận chuyển mét thuận lợi hơn.

Ông Lô Văn Nhiên, Trưởng bản Na Tổng, cho biết toàn bản hiện có hơn 200ha trồng mét. Trong đó, hộ có diện tích lớn nhất đạt khoảng 4ha, cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm; các hộ ít nhất cũng có trên 100 gốc. Bình quân, mỗi gia đình có hơn 2ha.

Một trong những hộ tiêu biểu là gia đình bà Kha Thị Hồng, bản Na Tổng. Với khoảng 4ha, mỗi năm gia đình bà thu về gần 100 triệu đồng. Nhờ chủ động chăm sóc, bảo vệ rừng và khai thác đúng thời điểm, nguồn thu từ mét ngày càng ổn định, trở thành nguồn thu chính.

Người dân xã Tam Thái thu hoạch cây mét, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo bà Hồng, trước đây cây mét chủ yếu mọc tự nhiên, ít được chăm sóc nên hiệu quả chưa cao. Những năm gần đây, nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, gia đình đã đầu tư bài bản hơn từ phát dọn, bảo vệ đến khai thác hợp lý.

“Nhờ cây mét mà gia đình có thu nhập ổn định hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy như trước”, bà Hồng chia sẻ.

Bản Na Tổng có 140 hộ với 598 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trồng mét kết hợp chăn nuôi. Nhờ cây mét, nhiều hộ đã có thêm nguồn thu, từng bước cải thiện đời sống.

Mô hình phát triển mét không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên rừng mà còn mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân miền núi. Từ sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân, cây mét đang dần trở thành “cây làm giàu”, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, ổn định cuộc sống.