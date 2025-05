TPHCM thông tin về mộ "liệt sỹ 6 tuổi" xôn xao trên mạng xã hội

Trước đó, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh bia mộ ghi tên liệt sỹ Bùi Văn Khá, quê quán xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi (TPHCM), kèm theo dòng mô tả cho biết người này hy sinh vào ngày 28/2/1966, khi mới 6 tuổi.

Ngay sau khi thông tin này lan truyền trên mạng, Phòng Người có công, Sở Nội vụ TPHCM đã tra soát và khẳng định không có liệt sỹ nào mang tên Bùi Văn Khá, hy sinh vào ngày 28/2/1966, khi mới 6 tuổi như trên mạng xã hội lan truyền.

Hiện Sở Nội vụ TPHCM chỉ tìm thấy thông tin một liệt sỹ có tên tương tự là Bùi Văn Kha, sinh năm 1948, hy sinh năm 1968, hưởng dương 20 tuổi.

Liệt sĩ Bùi Văn Kha là du kích, quê ở Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. Hiện liệt sỹ này được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (tỉnh lộ 15, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).

Mộ liệt sĩ Bùi Văn Kha tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (Ảnh: Sở Nội vụ TPHCM).

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gốc clip đăng tải hình ảnh bia mộ ghi tên liệt sỹ Bùi Văn Khá lan truyền trên mạng xã hội. Qua hình ảnh có thể thấy bia mộ trong clip rất khác với bia mộ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi.

Bia mộ trong clip là chữ trắng trên nền đá hoa cương màu đen. Còn bia mộ liệt sỹ Bùi Văn Kha tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi là chữ trắng trên nền đá hoa cương màu đỏ.

So sánh bia mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (bên trái) với hình ảnh lan truyền trên mạng (phải) có thể thấy bia mộ rất khác nhau (Đồ họa: Tùng Nguyên).

Theo lãnh đạo Phòng Người có công (Sở Nội vụ TPHCM), thông tin xác minh đã được phòng báo cáo về Cục Người có công (Bộ Nội vụ) để xem xét xử lý.