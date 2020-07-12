TPHCM: Cung ứng 15.000 việc làm tới lao động thất nghiệp thời Covid-19

Ông Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu nhận định, đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tiếp sức người lao động.

Ngày 11/7, tại Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM, Thành đoàn TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên (YES Center) tổ chức lễ ra quân “Tiếp sức người lao động” năm 2020.

Ban đại biểu đại diện các ban ngành đoàn thể

Sự kiện nhằm hỗ trợ việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng sau dịch Covid-19 với chuỗi hoạt động nổi bật như: Tư vấn và đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tư vấn và giới thiệu việc làm tại nước ngoài.

Thủ tục ứng tuyển, làm hồ sơ đơn giản, nhanh chóng

Ngày hội thu hút 70 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 15.000 vị trí việc làm trong các lĩnh vực thương mại, ngân hàng, vận tải, công nghệ thông tin, cơ khí,...

Rất nhiều người lao động đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Từ sáng sớm, nhiều người lao động đã đến tham dự chương trình với mong muốn tìm cho mình một công việc phù hợp. Hầu hết người lao động đến với chương trình đều thuộc diện mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chị Đào Thị Thanh Hoa (37 tuổi, ngụ Quận 2) cho biết chị đã thất nghiệp nhiều tháng nay. Chị phải nuôi con nhỏ nên việc không có nguồn thu nhập khiến gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, do chị lớn tuổi nên việc lựa chọn công việc lúc này cũng không đơn giản.

“Mình thấy hôm nay đông vui, có nhiều cơ hội việc làm nhưng mình lớn tuổi hơn so với độ tuổi mà doanh nghiệp yêu cầu nên hơi khó trong việc ứng tuyển”, chị Hoa tâm sự.

TPHCM tổ chức chương trình nhằm hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động. Đặc biệt cho người lao động thất nghiệp hậu Covid-19.

May mắn hơn chị Hoa, anh Nguyễn Minh Khang (28 tuổi, ngụ Quận 3) là một trong số lao động không bị mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Thế nhưng, anh vẫn đến chương trình, tìm thêm một công việc khác để nâng cao thu nhập.

Anh Nguyễn Minh Khang đến chương trình tìm thêm một việc làm để tăng thêm thu nhập.

Khi hỏi anh đã tìm thấy công việc phù hợp với mình chưa, anh tâm sự: “Công việc phù hợp thì có đó nhưng quan trọng là hồ sơ của mình có tốt hay không, doanh nghiệp có nhận mình hay không”.

Các bạn sinh viên điền thông tin ứng tuyển.

Ngoài người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, chương trình cũng thu hút đông đảo các bạn sinh viên, thanh niên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TPHCM, Long An đến tham dự.

Đến với chương trình, các bạn được tham quan, tư vấn việc làm và trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí có thưởng đến từ các doanh nghiệp tổ chức. Bên cạnh đó, các bạn còn được tự do ứng tuyển, chọn lựa các vị trí tuyển dụng phù hợp với bản thân.

Bạn Mỹ Duyên ứng tuyển vào vị trí Chuyên viên phát triển kinh doanh với mong muốn thử thách bản thân và trải nghiệm nghề.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Duyên (19 tuổi) đang là sinh viên năm nhất, ngành Quản trị kinh doanh - thương mại, trường Đại học Nông Lâm chia sẻ: “Em đến chương trình hôm nay để giao lưu, học hỏi và tìm kiếm một số công việc phù hợp với mình".

Nhận thấy vị trí “chuyên viên phát triển kinh doanh” tại gian hàng của “Giao hàng tiết kiệm”, Duyên đã ứng tuyển ngay bằng hồ sơ có sẵn.

Chia sẻ với PV Dân Trí, chị Hồng Thắm - Chuyên viên Ban điều hành nhân sự của Giao hàng tiết kiệm cho biết: “Đến với chương trình năm nay, bên mình mong muốn tiếp xúc với các bạn sinh viên để các bạn biết môi trường của “Giao hàng tiết kiệm”, trao quyền cho các bạn thử thách và dấn thân".

Lao động điền thông tin đăng ký bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, chị cũng bày tỏ: “Chương trình diễn ra khá thành công nhưng số lượng ứng viên lại không được như mong đợi. Các bạn sinh viên đến ứng tuyển có tinh thần cầu tiến, cầu thị, năng động và dễ thương nhưng để đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng thì chưa đủ", chị Thắm chia sẻ thêm.

Được biết, chương trình “Tiếp sức người lao động và Sàn giao dịch việc làm năm 2020” tại khu vực miền Trung, miền Bắc sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 10, 12 tại Thanh Hóa và Hà Nội.

Đây là hoạt động nổi bật trong năm thứ 10 chương trình được tổ chức. Thông qua đây, dự kiến gần 10.000 lao động trong cả nước sẽ có cơ hội tìm kiếm được công việc phù hợp với nhu cầu, trình độ và chuyên môn của mình.

Các bạn sinh viên hăm hở tìm hiểu về các vị trí mà doanh nghiệp đang tuyển dụng.

Từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn TPHCM đã diễn ra nhiều phiên giao dịch việc làm trực tiếp và cả online nhằm hỗ trợ cho người lao động có việc làm sau khi mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, nó chỉ đáp ứng đủ nhu cầu cho một số ít người lao động phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

Nhiều người lao động, đặc biệt là người lao động ngoài 30 tuổi đang còn thiếu việc làm do vấn đề tuổi tác. Thế nhưng nguồn lao động trẻ dù năng động nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của một số doanh nghiệp.

Thanh Thanh - Xuân Hinh