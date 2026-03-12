TPHCM cần tuyển hơn 31.000 lao động, ngành nào tuyển nhiều nhất?

Ngay sau tết, doanh nghiệp TPHCM đã có nhu cầu tuyển dụng rất cao (Ảnh minh họa: CTV).

Tại sàn giao dịch việc làm diễn ra trong ngày 10/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã đón tiếp 154 doanh nghiệp tham gia, đăng ký tuyển dụng 19.096 vị trí việc làm. Con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ngay trong tháng đầu tiên sau Tết Nguyên đán là rất lớn.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong ngày 10/3 chỉ có 3.082 người lao động đến tìm việc; trong đó có 2.533 người được tư vấn việc làm và 1.337 người đã được giới thiệu việc làm.

Hiện trên hệ thống của trung tâm hiện vẫn còn hàng chục ngàn vị trí việc làm đang cần tuyển dụng với mức lương dành cho lao động phổ thông, không có tay nghề là 8-10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật vận hành máy, kế toán là nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao với mức lương bình quân 10-15 triệu đồng/tháng; lao động chuyên môn các ngành logistics, quan hệ công chúng, bán hàng cũng có nhiều nhu cầu tuyển dụng với mức lương 12-20 triệu đồng/tháng, có nơi còn trả đến 25 triệu đồng/tháng.

Thống kê trong tháng 2/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng đã tiếp nhận 20.124 người lao động đăng ký tìm việc làm và doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng 31.187 vị trí việc làm.

Trong số đó, lao động phổ thông và người làm công việc giản đơn là nhóm lao động được tuyển dụng nhiều nhất với nhu cầu tuyển mới là 9.591 người. Tuy nhiên, chỉ có 5.784 lao động thuộc nhóm này đăng ký tìm việc.

Đứng thứ hai trong danh sách tuyển dụng của doanh nghiệp là nhóm ngành kinh doanh - bán hàng với nhu cầu tuyển 4.882 vị trí việc làm. Thực tế, lao động ngành này có nhu cầu tìm việc chỉ là 1.041 người.

Đứng thứ ba là lao động ngành vận hành máy, sản xuất có đào tạo, tay nghề. Ở nhóm này, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 4.877 vị trí việc làm. Tuy nhiên, trong tháng 2 chỉ có 2.481 lao động ngành này có nhu cầu tìm việc.

Dưới đây là danh sách nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM trong tháng 2/2026 xếp theo ngành nghề: