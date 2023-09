Tín hiệu vui, doanh nghiệp may đồng loạt tuyển dụng lượng lớn công nhân

Đồng loạt tuyển dụng

Công ty Cổ phần may mặc Leading Star Việt Nam trong khu công nghiệp Đồng An cần tuyển 1.000 công nhân may, kiểm hàng (Ảnh: Phạm Diện).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 28/9, có ít nhất 7 doanh nghiệp may tại TP Thuận An (Bình Dương) có nhân viên bộ phận nhân sự đứng trước cổng công ty để nhận hồ sơ xin việc của người lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp đều đưa ra mức thu nhập khá hấp dẫn, từ 7-15 triệu đồng/tháng nhưng yêu cầu người làm việc có kinh nghiệm và biết may.

Tại khu công nghiệp Đồng An, có ít nhất 6 doanh nghiệp liên quan đến ngành dệt may cần lao động. Trong đó, Công ty Cổ phần may mặc Leading Star Việt Nam cần tuyển 1.000 công nhân may, kiểm hàng. Trước cổng 2 khu nhà xưởng đều có nhân sự ngồi nhận hồ sơ.

Nhân viên nhận hồ sơ cho biết, công ty chỉ tuyển dụng lao động nữ, nếu là nam thì phải biết may và có tay nghề mới nhận. Hồ sơ nộp nếu đạt sẽ được nhận vào làm ngay trong ngày.

Công ty chỉ tuyển lao động nữ, nếu là nam thì phải biết may và có tay nghề (Ảnh: Phạm Diện).

Nam thanh niên quê Sóc Trăng cho biết, anh đã từng làm công nhân may tại 2 công ty khác nhau ở Bình Dương. Trước đó, tính cả tăng ca, anh có thu nhập 7-7,5 triệu/tháng, cũng đủ chi tiêu vì vẫn ở với bố mẹ. Mới đây, do công ty hết hàng nên nam công nhân phải nghỉ việc.

"Thông qua người chị đang làm việc tại đây, tôi biết được công ty tuyển dụng nên sáng nay đã đến nộp hồ sơ và chờ được gọi phỏng vấn để đi làm luôn", nam thanh niên nói.

Nhân sự của một công ty khác trong khu công nghiệp Đồng An với 100% vốn nước ngoài chuyên về sản xuất và gia công các loại túi xách xuất khẩu cho biết, công ty đang tuyển dụng số lượng lớn nhưng phải biết may, bao nhiêu người cũng nhận hết.

Công ty 100% vốn nước ngoài cần tuyển số lượng lớn người biết may, nếu không biết thì sẽ cho làm việc khác và dạy nghề trong thời gian làm (Ảnh: Phạm Diện).

"Lương ở đây khoảng 6 triệu/tháng, nếu tăng ca thì thu nhập sẽ ổn hơn. Công ty không yêu cầu bằng cấp, nếu hồ sơ đạt, sau 1 ngày ứng viên được gọi lên phỏng vấn và đi làm luôn trong ngày tiếp theo", người này nói.

Nhiều công ty khác về dệt may trong khu công nghiệp Đồng An cũng đang cần tuyển số lượng khoảng 500 người.

Gom nhận cả đơn hàng chỉ 100 sản phẩm

Ngày 21/9, trả lời báo chí tại một sự kiện về ngành may mặc, bà Phạm Thị Xuân Trang - Chủ tịch hiệp hội dệt may Bình Dương - cho biết khách hàng tiềm năng như trước nay không có mà các doanh nghiệp phải tìm khách hàng nhỏ lẻ để duy trì nhà máy.

Trước đó, đơn hàng 500 sản phẩm đều bị các doanh nghiệp từ chối nhưng giờ đơn hàng 300 thậm chí là 100 sản phẩm may mẫu đều nhận ngay.

Khó khăn hiện nay của ngành may đang gặp phải là về nhân sự. Trước đó, lương công nhân có tay nghề từ 13-15 triệu đồng/tháng nhưng đơn hàng sụt giảm khiến thu nhập của người lao động tụt đến 40/%.

Doanh nghiệp dệt may tại Bình Dương phải đi tìm kiếm các đơn hàng nhỏ lẻ để duy trì hoạt động, giữ chân người lao động (Ảnh: Phạm Diện).

Việc thu nhập sụt giảm đã kéo dài đến 9 tháng khiến người lao động không đủ trang trải cuộc sống, nhiều người phải nghỉ việc để về quê và tỷ lệ lớn sẽ không lên lại thành phố.

Ngoài ra, công nhân có tay nghề cũng nhảy việc liên tục nếu doanh nghiệp khác có đơn hàng và trả lương cao. Chính vì vậy, ngành dệt may luôn trong tình trạng thiếu lao động.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, một số công ty dệt may khác cũng đang cần tuyển công nhân như Công ty TNHH may mặc Prominent (khu công nghiệp Đồng An, TP Thủ Dầu Một) cần tuyển 100 người; Công ty TNHH TM DV may mặc Hòa Sơn (phường Bình Hòa, TP Thuận An) cần tuyển 300 công nhân may có tay nghề...

Các doanh nghiệp sản xuất giày da, đồ gỗ cũng đang có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn từ 500-1.000 nhưng số công ty đăng tuyển không nhiều. Đa phần, các công ty chỉ cần bổ sung từ 10-50 lao động.