Đơn vị sáp nhập, công chức nghỉ hưu sớm được hưởng trợ cấp 744 triệu đồng

Bộ Nội vụ mới ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 178, Nghị định 67 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức... khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Công văn 1814/BNV-TCBC nêu cách tính chế độ và dẫn chứng cụ thể trường hợp của ông Nguyễn Văn C. (sinh ngày 15/1/1966) công chức tại sở quản lý ở một địa phương.

Ông C. có 22 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã xếp bậc 8, hệ số lương 4,65 ngạch chuyên viên kể từ ngày 1/5/2024.

Ngoài ra, ông C. hưởng các chế độ khác gồm phụ cấp chức vụ hệ số 0,6; phụ cấp công vụ 25%, với tiền lương hiện hưởng là 15.356.250 đồng/tháng.

Do cơ quan nơi ông C. đang làm việc trực tiếp sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 1/3, nên ông C. tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/5 và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Xét theo Phụ lục I Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, thời điểm nghỉ hưu của ông C. là tháng 11/2027. Vì thế, tại thời điểm xin tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi (ngày 1/5), ông C. đã nghỉ hưu sớm hơn 2 năm 6 tháng so với quy định.

Cách tính mức trợ cấp ông C. được hưởng khi tự nguyện xin nghỉ hưu sớm khi đơn vị sắp xếp bộ máy (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngoài được hưởng ngay lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi, ông C. còn được nhận các khoản trợ cấp khác tổng cộng là 744.788.125 đồng.

Công văn 1814/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ nêu chi tiết 8 nhóm đối tượng thụ hưởng chế độ, chính sách trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Ngoài ra, công văn còn nêu rõ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.