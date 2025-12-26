Tiếp tục triển khai công tác về ATVSLĐ, bảo hiểm TNLĐ một cách hiệu quả

Một số khó khăn, tồn tại, hạn chế trong năm 2025

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, qua thực hiện công tác về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong năm 2015, đơn vị nhận thấy một bộ phận doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ.

Việc đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện, tập huấn và triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ) tại một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về ATVSLĐ của một bộ phận người lao động còn thấp, đặc biệt trong các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Việc quan tâm công tác ATVSLĐ sẽ góp phần để người lao động an tâm làm việc có hiệu quả (Ảnh minh họa: CTV).

Trong giai đoạn đầu sau hợp nhất tỉnh, kiện toàn tổ chức bộ máy, một số đầu mối phối hợp chưa kịp thời ổn định; đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ còn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng triển khai.

Bên cạnh đó, kinh phí dành cho công tác tuyên truyền, tập huấn và tổ chức các hoạt động ATVSLĐ tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo ông Huỳnh Minh Giới, Phó trưởng ban Công tác công đoàn (Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau), đặc thù sản xuất, kinh doanh của một số ngành nghề như xây dựng, khai thác và chế biến thủy sản diễn ra trong điều kiện làm việc khắc nghiệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, khiến việc cải thiện môi trường lao động gặp không ít khó khăn. Thói quen làm việc chủ quan, thiếu tuân thủ quy trình an toàn của một bộ phận người lao động vẫn còn tồn tại, làm gia tăng nguy cơ xảy ra TNLĐ.

Cũng theo ông Giới, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ gặp nhiều hạn chế về nguồn lực tài chính, chưa đủ điều kiện đầu tư cải thiện điều kiện làm việc và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa TNLĐ, BNN.

Việc thăm hỏi, hỗ trợ trường hợp bị TNLĐ, BNN được ngành chức năng quan tâm sẽ giúp người lao động vững tin hơn (Ảnh tư liệu minh họa: H.H).

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, một trong những nhiệm vụ của năm 2026 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ATVSLĐ bằng nhiều hình thức đa dạng như hội thảo, tập huấn, phát hành tài liệu, trên mạng xã hội.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2026, nhấn mạnh vào việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Ông Huỳnh Minh Giới cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ công đoàn và người lao động, tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ cao. Trong đó xây dựng các bộ tài liệu và video hướng dẫn thực hành ATVSLĐ phù hợp với từng ngành nghề, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận và áp dụng.

Phát động các phong trào thi đua và tổ chức các sân chơi ATVSLĐ; nâng cao năng lực và nguồn lực cho công tác ATVSLĐ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho mạng lưới ATVSV; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện làm việc, đặc biệt trong các ngành nghề nguy hiểm.

Cùng với đó là các cơ quan chức năng phối hợp đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành nghề nguy hiểm, độc hại. Tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm TNLĐ và BNN, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động.

Cơ quan BHXH Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kịp thời, đúng quy định về giải quyết chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN (Ảnh minh họa: H.H).

Một trong những nhiệm vụ cũng được chú trọng là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số trong công tác ATVSLĐ như xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về ATVSLĐ, phục vụ cho việc theo dõi, thống kê, và phân tích tình hình TNLĐ. Triển khai các ứng dụng di động hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin, kiến thức và quy định về ATVSLĐ một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Trong khi đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan triển khai kịp thời, đúng quy định việc chi trả chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN khi xảy ra trường hợp bị TNLĐ, BNN để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.