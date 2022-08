Thủ tướng triệu tập hội nghị bàn giải pháp phát triển thị trường lao động

Ngày 18/8, Văn phòng Chính phủ vừa gửi công điện tới các Bộ trưởng, Trưởng ngành và lãnh đạo các cơ quan, UBND các tỉnh, thành về hội nghị trực tuyến toàn quốc sẽ được tổ chức cuối tuần này.

Hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập" được triệu tập theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu triệu tập Bộ trưởng các Bộ LĐ-TB&XH, KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp, Thông tin - Truyền thông, Công Thương, NN&PTNT, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao & Du lịch, GD-ĐT, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện các tổ chức quốc tế cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập" (Ảnh: VGP).

Tại điểm cầu ở các địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu dự hội nghị, cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, lãnh đạo các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường cao đẳng nghề trên địa bàn.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ là cú hích thúc đẩy việc khôi phục thị trường lao động "hậu Covid-19", để phục vụ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đại dịch được cho là đã làm bộc lộ nhiều vấn đề với thị trường lao động, một trong những thị trường quan trọng nhất của nền kinh tế mà cần thiết có những chính sách điều chỉnh, thay đổi theo hướng linh hoạt, thích ứng với điều kiện mới hiện nay.

Nửa đầu năm 2022 đã ghi nhận những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động, như các báo cáo, đánh giá từng được đưa ra.

Các chỉ số thống kê đều thể hiện xu thế tích cực. Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II/2022 là 51,6 triệu người, tăng 0,5% triệu người so với quý trước và gần 0,6% triệu người so với cùng kỳ năm trước. So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng, tương ứng tăng 0,3 triệu người và 0,1 triệu người.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II/2022 là 68,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,6%, thấp hơn 12,2 điểm phần trăm so với nam là 74,8%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ quý II/2022 là 26,2%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Số người lao động có việc làm từ 15 tuổi trở lên trong quý II là 50,5 triệu người, tăng 504,5 nghìn người so với quý trước và tăng 701,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm ở khu vực thành thị là 18,7 triệu người, tăng 127,9 nghìn người so với quý trước và tăng 673,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước và khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, tăng 376,6 nghìn người so với quý trước và 27,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, việc thực hiện Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP với các giải pháp cụ thể như: Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được triển khai đồng bộ trên cả nước đã góp phần thúc đẩy thị trường lao động quý II phục hồi mạnh mẽ.

Trong quý II/2022, số người có việc làm phi chính thức là 21,4 triệu người, tăng 54,5 nghìn người so với quý trước và tăng 499,0 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm chính thức trong quý này là 17,1 triệu người, tăng 449,3 nghìn người so với quý trước và tăng 1,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước.

So với cả quý trước và cùng kỳ năm trước, số người có việc làm trong khu vực chính thức tăng cao hơn nhiều so với số người có việc làm trong khu vực phi chính thức. Điều này minh chứng rằng thị trường lao động đã phục hồi và có tính chất bền vững.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức, phi hộ nông lâm nghiệp và thủy sản quý II/2022 là 55,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Người lao động tới Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tham gia phiên giao dịch việc làm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thị trường lao động quý II/2022 phục hồi mạnh mẽ cải thiện đáng kể tình trạng thiếu việc làm trên cả nước.

Cụ thể, số người thiếu việc làm trong độ tuổi quý II/2022 là khoảng 881,8 nghìn người, giảm 447,1 nghìn người so với quý trước và giảm 263,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý II/2022 là 1,96%, giảm 1,05 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị thấp hơn so với khu vực nông thôn (tương ứng là 1,37% và 2,32%).

Như vậy, tình hình thiếu việc làm của người lao động đã được cải thiện đáng kể ở cả khu vực thành thị và nông thôn so với quý I/2022 (tương ứng là 2,39% và 3,4%).