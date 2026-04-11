Theo Luật Việc làm năm 2025, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi nghỉ việc sẽ được hỗ trợ tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (gọi tắt là hỗ trợ học nghề).

2 trợ cấp chính của chế độ hỗ trợ học nghề là học phí (theo thực tế khóa học, tối đa là 9 triệu đồng/người) và tiền ăn theo ngày học thực tế, mức hỗ trợ là 50.000 đồng/ngày.

Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ học nghề là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; hoặc người không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Về thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ học nghề, Bộ Nội vụ đã ban hành quy định cụ thể trong phần phụ lục của Quyết định số 107/QĐ-BNV ngày 22/1/2026. Theo đó, thủ tục này được thực hiện qua 5 bước.

Bước 1, người lao động nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho tổ chức dịch vụ việc làm công (hiện là Trung tâm Dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Bước 2, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hẹn trả kết quả giải quyết trong 3 ngày làm việc.

Bước 3, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm Dịch vụ việc làm có trách nhiệm xác định cụ thể nghề, thời gian, mức hỗ trợ và cơ sở đào tạo nghề nghiệp để trình Giám đốc Sở Nội vụ quyết định.

Trung tâm Dịch vụ việc làm gửi quyết định về việc hỗ trợ học nghề đến 5 đối tượng: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để thực hiện chi trả; cơ sở đào tạo nghề nghiệp để thực hiện việc đào tạo nghề; người lao động; Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp người lao động được hỗ trợ học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Bước 4, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày học cuối cùng của tháng học hoặc ngày kết thúc khoá học, cơ sở đào tạo nghề nghiệp có trách nhiệm lập danh sách và chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán kinh phí hỗ trợ người lao động.

Bước 5, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ sở đào tạo nghề nghiệp cung cấp, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả học phí cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp và chi trả tiền ăn cho người lao động.

Về thành phần hồ sơ, Quyết định số 107/QĐ-BNV quy định chi tiết cho 3 nhóm đối tượng khác nhau.

Thứ nhất là người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp muốn học nghề tại địa phương đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với nhóm này, hồ sơ chỉ cần đơn đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu.

Thứ hai là người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu được hỗ trợ học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Với nhóm này, hồ sơ bao gồm: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu; bản chính (hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản chính kèm theo bản sao để đối chiếu, hoặc bản điện tử) của Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thứ ba là đối với người lao động đủ điều kiện hỗ trợ học nghề nhưng không thuộc 2 nhóm trên.

Với nhóm này, hồ sơ bao gồm: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo mẫu; bản chính (hoặc bản sao có chứng thực, hoặc bản chính kèm theo bản sao để đối chiếu, hoặc bản điện tử) của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.