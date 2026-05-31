Công nhân Hàn Quốc hưởng án treo vì trói đồng nghiệp nước ngoài vào xe nâng

Tòa án quận Gwangju (Hàn Quốc) mới đây đã tuyên phạt một người đàn ông 54 tuổi họ Jeong 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 2 năm, đồng thời buộc thực hiện 180 giờ lao động công ích. Nhà máy gạch tại TP Naju, tỉnh Jeolla Nam, cũng bị phạt 5 triệu won (khoảng 87 triệu đồng) vì không ngăn chặn hành vi bạo hành tại nơi làm việc.

Nam công nhân bị quấn vào xe nâng tại Hàn Quốc (Ảnh cắt từ clip: KBS).

Theo kết quả điều tra, ngày 26/2/2025, Jeong đã dùng màng nhựa công nghiệp quấn quanh người một đồng nghiệp 32 tuổi rồi trói nạn nhân vào chồng gạch.

Người này sử dụng xe nâng để nhấc nạn nhân lên và di chuyển khoảng 10 mét trong sân nhà máy, với lý do cho rằng đồng nghiệp gặp khó khăn trong việc quấn gạch. Trong đoạn clip, khi nam công nhân bị xe nâng đưa đi xung quanh công trường, những đồng nghiệp của anh đã dùng điện thoại quay lại cảnh đó và liên tục cười đùa mà không đứng ra can ngăn.

Sau vụ việc, nam công nhân người Sri Lanka đã bị chấn thương về tâm lý.

Vụ việc chỉ thực sự gây phẫn nộ trong dư luận vào tháng 7, sau khi tổ chức Mạng lưới Nhân quyền Lao động Nhập cư Gwangju - Jeonnam công bố đoạn video ghi lại cảnh bạo hành. Trong video, một người đàn ông Hàn Quốc liên tục quát mắng nạn nhân khi anh đang bị treo trên xe nâng, nói: “Anh có làm gì sai không? Anh nên xin lỗi đi”.

Sự việc nhanh chóng tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ công chúng và thu hút sự chú ý của Tổng thống Lee Jae Myung. Ông Lee lên án đây là hành vi bạo lực không thể chấp nhận đối với người yếu thế và các nhóm thiểu số, đồng thời là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Giải thích về quyết định cho hưởng án treo, thẩm phán cho biết tòa án đã cân nhắc việc nạn nhân phải chịu tổn thương tinh thần và sự nhục nhã nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét giảm nhẹ do thể hiện sự ăn năn, hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải và nạn nhân không tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Hiện nạn nhân đã được hỗ trợ tìm việc tại một nhà máy khác ở Gwangju thông qua sự giúp đỡ của các tổ chức bảo vệ quyền lao động nhập cư.