Thợ dọn nhà nhặt được ví tiền, tài sản quý giá trong bùn lũ

Bỏ thêm tiền vẫn không thuê được thợ

Chị Duyên - quản lý của một nhóm chuyên cung cấp dịch vụ dọn nhà chuyên nghiệp tại Thái Nguyên cho biết, những ngày qua, điện thoại chị gần như không ngừng đổ chuông.

“Khi nước rút, bùn đất bám chặt vào sàn, tường và đồ đạc khiến nhiều gia đình không thể tự dọn nổi. Họ phải tìm đến các đơn vị dọn dẹp chuyên nghiệp có dụng cụ, máy móc chuyên dụng và đội thợ đông mới có thể làm kịp”, chị Duyên chia sẻ.

Thợ dọn dẹp nhà cửa sau lũ, "quá tải" vì nhu cầu tăng cao (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Chứng kiến cảnh mất mát của người dân vùng ngập, nhóm của chị Duyên quyết định giảm phí dịch vụ để san sẻ khó khăn với bà con, theo đó chị chỉ thu ở mức đủ chi trả tiền công và chi phí hóa chất, dụng cụ tẩy rửa.

“Dọn nhà sau lũ vất vả hơn nhiều so với dọn nhà bình thường. Bùn bám rất chặt vào tường, nền nhà và đồ đạc. Thợ phải làm việc hết sức cẩn thận vì nước còn đọng ở nhiều chỗ, dễ chạm phải ổ điện gây nguy hiểm”, chị Duyên nói thêm.

Tương tự, chị Ngọc Lan - quản lý công ty dọn dẹp nhà ở Thái Nguyên chia sẻ những ngày qua, công ty nhận được hàng chục cuộc gọi và tin nhắn từ người dân có nhu cầu dọn nhà sau lũ. Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, mỗi ngày chị chỉ có thể nhận khoảng 4–5 đơn hàng.

“Có những căn nhà bị cắt nước, gia chủ sẵn sàng trả thêm tiền nếu thợ mang nước đến, nhưng chúng tôi vẫn phải từ chối vì không đủ điều kiện thực hiện”, chị Lan nói.

Theo chị Lan, để dọn sạch một căn nhà cấp 4 với diện tích khoảng 80m², công ty cần điều 4–5 thợ làm trong 1 ngày. Giá khoán dịch vụ dao động 1,5–2 triệu đồng/căn đối với nhà nhỏ và có thể lên tới 5 triệu đồng với những căn rộng, nhiều tầng, cần nhiều nhân lực.

“Điều đáng nói là một số cá nhân, hội nhóm lợi dụng hoàn cảnh khó khăn sau đợt lũ, “hét giá” gấp 3 lần bình thường. Thế nhưng, họ lại là “tay ngang”, hoàn toàn không có kỹ năng dọn dẹp chuyên nghiệp hay dụng cụ chuyên dụng, khiến người dân tiền mất tật mang”, chị Lan cảnh báo.

Những ký ức ấm lòng mùa lũ

Vũ Đức Mạnh (ngụ tại TP Hà Nội), cử nhân mới ra trường vừa ứng tuyển cho một công ty chuyên dọn dẹp nhà cửa vào đúng thời điểm xảy ra lũ lụt. Anh kể những ngày qua, số lượng “đơn hàng” tăng mạnh, công ty phải huy động tối đa nhân lực hỗ trợ người dân vùng lũ.

“Chúng tôi làm trên tinh thần hỗ trợ, chủ nhà gửi bao nhiêu thì tùy tâm. Dọn nhà sau lũ cực hơn bình thường vì bùn đất, rác thải và đồ đạc bị trộn lẫn. Nếu để lâu, bùn khô cứng, bám chặt, càng khó làm sạch. Lúc đầu tôi thấy hơi ngợp, nhưng về sau cũng dần quen và cảm thấy công việc này rất ý nghĩa”, anh Mạnh nói.

Thợ mất cả ngày mới dọn xong 1 căn nhà (Ảnh cắt từ clip: Nhân vật cung cấp).

Trước khi dọn dẹp, nhóm anh Mạnh phải kiểm tra kỹ hệ thống điện, bếp gas, trần và tường… để đảm bảo an toàn. Sau đó cả nhóm tập trung xúc bùn, thu gom rác, khử trùng toàn bộ nhà để tránh mầm bệnh. Trong quá trình dọn dẹp, nếu phát hiện tài sản quý giá của gia chủ, thợ phải ngay lập tức thông báo và trả lại.

“Có lần, tôi phát hiện ví tiền của chủ nhà nằm dưới lớp bùn khi đang dọn dẹp một căn nhà gần khu Chùa Hang (Thái Nguyên). Ngay lập tức tôi đã mang trả lại chủ nhà, cũng có chút lo lắng sợ họ hiểu lầm. Nhưng bất ngờ, chủ nhà không hề đếm lại tiền, chỉ luôn miệng cảm ơn rối rít, nấu cơm cho cả đội cùng ăn”, anh Mạnh kể.

Chứng kiến cảnh mất mát của người dân vùng lũ, chàng trai 10X không giấu được sự xúc động. Anh nhớ mãi hình ảnh tại căn nhà đầu tiên mình đến dọn dẹp.

“Cả vùng hôm đó mất điện, nhà cửa tan hoang, nhưng ai cũng động viên nhau, cùng dọn dẹp, chia sẻ từng suất cơm, từng can nước. Giữa khó khăn, người dân vẫn lạc quan, vẫn bao bọc nhau. Nhìn cảnh đó, tôi thật sự nghẹn ngào”, anh Mạnh bộc bạch.