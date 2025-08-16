Thanh Hoá cải thiện dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho người dân

Dinh dưỡng là một trong những chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều. Tiểu dự án 2 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc dự án 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong giai đoạn 2023-2025, Trung Ương phân bổ cho Thanh Hóa hơn 48 tỷ đồng. Tỉnh đã phân bổ 100% kinh phí cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Tổng vốn đã giải ngân từ năm 2023 đến nay là hơn 18 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2025, Thanh Hóa sẽ tiếp tục giải ngân 15 tỷ đồng vốn sự nghiệp được chuyển nguồn từ năm 2024 sang và vốn năm 2025 trung ương phân bổ.

Trẻ em uống vitamin A tại Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân (cũ) (Ảnh: Tô Hà).

Từ năm 2023, Sở Y tế Thanh Hóa và các địa phương trong tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn triển khai thực hiện tiểu dự án. Cán bộ y tế được tập huấn nghiệp vụ điều tra, đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi và trẻ từ 5 đến 16 tuổi.

Tại tuyến xã, mỗi trạm y tế có 3 cán bộ được đào tạo về kỹ thuật dinh dưỡng. Sau tập huấn, các địa phương triển khai điều tra, khảo sát thực tế tình trạng suy dinh dưỡng theo chỉ số suy dinh dưỡng thấp còi và gầy còm.

Chương trình cũng tăng cường các biện pháp can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh dưỡng tới đối tượng thụ hưởng là phụ nữ có thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng khó khăn.

Từ khi triển khai, Thanh Hóa có trên 2.400 trẻ em dưới 5 tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng; gần 900 trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính được theo dõi và quản lý tại cộng đồng. Có trên 19.500 bà mẹ được tư vấn về chế độ ăn hợp lý; gần 21.000 phụ nữ mang thai được cấp phát vi chất cần thiết. Ngoài ra, hơn 2.700 trẻ em từ 5 đến dưới 16 tuổi được bổ sung vi chất và hơn 53.000 trẻ được tư vấn dinh dưỡng.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, kết quả từ tiểu dự án đã góp phần hiệu quả vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đặc biệt làm giảm số hộ có chiều thiếu hụt về dinh dưỡng theo chuẩn nghèo đa chiều. Năm 2024, tỉnh còn gần 2.400 hộ nghèo và cận nghèo có thiếu hụt về dinh dưỡng, nhờ các biện pháp can thiệp, nhiều hộ gia đình đã giảm tình trạng thiếu hụt này.

Ngoài ra, dự án còn mang lại lợi ích lâu dài, trẻ em được chăm sóc tốt phát triển thể chất, trí tuệ toàn diện; tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm; sức khỏe bà mẹ cải thiện; chất lượng dân số và nguồn nhân lực tương lai được nâng cao.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, trong quá trình triển khai tiểu dự án còn gặp nhiều khó khăn. Việc phê duyệt dự toán, cấp kinh phí hằng năm còn chậm; nhiều hoạt động bị chậm tiến độ, phải chuyển sang năm sau; tại một số địa phương sự phối hợp giữa chính quyền và ngành y tế chưa chặt chẽ; một số nơi tự triển khai, không có sự hỗ trợ chuyên môn từ y tế cơ sở, dẫn đến lúng túng trong thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác mua sắm sản phẩm dinh dưỡng còn nhiều vướng mắc. Một số sản phẩm như viên sắt, kẽm, đa vi chất… khó mua do nguồn cung trên thị trường khan hiếm. Năng lực thực hiện của y tế cơ sở một số đơn vị còn hạn chế; việc cấp phát không đúng liều lượng, không kịp thời cho người cần hỗ trợ. Cán bộ dinh dưỡng tại cơ sở còn yếu, nhiều người chưa được đào tạo bài bản vì thiếu kinh phí tập huấn trong nhiều năm.

Để nâng cao hiệu quả của tiểu dự án, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt và cấp vốn; tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền và ngành y tế; đầu tư đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ dinh dưỡng; bảo đảm nguồn cung sản phẩm vi chất ổn định, đáp ứng nhu cầu thực tế…

Quách Tuấn