Thái Nguyên phấn đấu đến 2030 có 95% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, hiện toàn tỉnh có 77 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó khoảng 54,5% số xã có khả năng đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025, chỉ 9,5% đạt nâng cao. Khu vực phía Bắc (Bắc Kạn cũ) còn 31 xã chưa đạt chuẩn, nhiều xã mới hoàn thành dưới 5 tiêu chí.

Nguyên nhân chủ yếu do phần lớn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn; nhiều tiêu chí khó như giao thông, trường học, cơ sở văn hóa, môi trường, thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài để thực hiện.

Thái Nguyên phát triển các đồi chè hữu cơ gắn với du lịch (Ảnh: Lê Thắng).

Trước thách thức này, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 180 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 8 triệu đồng/tháng; 80% trường đạt chuẩn quốc gia; tuổi thọ trung bình đạt 75 tuổi.

Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, đạt chuẩn theo quy định tại nông thôn đạt 80%, thành thị đạt 100%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, tỉnh Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững với trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; nông nghiệp sinh thái, thông minh gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được xem là động lực phát triển. Thái Nguyên khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội và nguồn nhân lực tiếp tục được quan tâm toàn diện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo lao động chất lượng cao, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tỉnh cũng đặt trọng tâm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng, nâng cấp đô thị theo hướng thông minh, xanh - sạch - đẹp; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Lê Thắng