Tây Ninh đặt mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030

Một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của tỉnh Tây Ninh thời gian qua đó là, các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo đến người dân.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị… các đoàn thể đã giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình thoát nghèo.

Người dân được hỗ trợ các mô hình sinh kế để nâng cao thu nhập (Ảnh: Đức Thọ).

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, thời gian qua, tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, luôn xác định công tác giảm nghèo là yêu cầu cấp bách, là một nhiệm vụ trọng tâm của quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những điểm nổi bật phải kể đến đó là tính hiệu quả trong thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Cụ thể như, tỉnh hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, thiết yếu phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như hệ thống cống thoát nước, mở rộng và bê tông hóa đường giao thông.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Đồng thời nâng cao chất lượng nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường cho các hộ nghèo, cận nghèo. Tỉnh chú trọng thực hiện chính sách ưu tiên đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và bảo đảm công bằng xã hội.

Chia sẻ về mô hình sinh kế tại địa phương, chị Lê Thị Điền ở xã Tân Long cho hay, mô hình đan giỏ bằng nguyên liệu lục bình đã và đang thu hút nhiều phụ nữ tham gia. Công việc này khá nhẹ nhàng, dễ làm, phù hợp mọi đối tượng. Mô hình đã và đang giúp cho người lao động nông thôn thêm thu nhập ổn định, trung bình mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng/người. Nhờ vậy, người dân có thêm tiền trang trải cuộc sống hằng ngày, không phải đi làm thuê, làm mướn xa nhà.

Theo kết quả rà soát, năm 2025, toàn tỉnh Tây Ninh còn 3.027 hộ nghèo, chiếm 0,37% dân số. Trong năm, tỉnh đặt mục tiêu giảm 409 hộ nghèo, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ này chỉ còn khoảng 0,32%. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn phục vụ cho chương trình vẫn còn chậm.

Tính đến đầu tháng 8, tổng kinh phí giải ngân mới đạt khoảng 334,7 triệu đồng, bằng 0,42% so với ngân sách trung ương phân bổ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc điều chỉnh kế hoạch vốn và hoàn thiện thủ tục sau khi sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp đã làm mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Trước thực tế đó, tỉnh xác định cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu trọng tâm là giảm nghèo đa chiều, hạn chế tình trạng tái nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn trung ương. Để thực hiện mục tiêu này, nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 264,2 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo và nâng cao chất lượng nông thôn mới, tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, điều chỉnh Bộ tiêu chí nông thôn mới, tăng cường tập huấn cán bộ xã; nâng cấp giao thông nông thôn, trường học, hạ tầng y tế; hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhóm hộ nghèo không có khả năng lao động bằng chính sách riêng; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua vì người nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, tránh ỷ lại.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và nỗ lực vươn lên của người dân, Tây Ninh đặt quyết tâm cao sẽ hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, bền vững.

Đức Thọ