Tây Ninh có 30 xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới

Kết quả tổng hợp từ 58/82 xã báo cáo cho thấy, hiện toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 28 xã đạt dưới 19 tiêu chí. Tại các xã thuộc địa bàn Long An trước khi sáp nhập: có 17/34 xã đạt chuẩn, trong đó nổi bật là Đức Lập, Mỹ An, Nhơn Ninh, Phước Vĩnh Tây, Vĩnh Hưng... Một số xã đạt dưới 15 tiêu chí như Hưng Điền (10 tiêu chí), Mỹ Quý, Vĩnh Thạnh, Vàm Cỏ (11 tiêu chí).

Tại các xã thuộc Tây Ninh trước khi sáp nhập: có 13/24 xã đạt chuẩn, gồm Lộc Ninh, Tân Phú, Tân Hội, Bến Cầu... Một số xã còn đạt thấp, điển hình như Dương Minh Châu chỉ đạt 7 tiêu chí. Nhiều xã đã duy trì kết quả trước đây, tỷ lệ xã đạt chuẩn toàn diện tương đối cao.

Tuy nhiên, sự chênh lệch rõ giữa các địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng biên giới. Các tiêu chí khó đạt tập trung ở quy hoạch, thu nhập, hạ tầng, y tế, môi trường và an ninh trật tự.

Tây Ninh phát động Phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” tại các xã, phường (Ảnh: tayninh.gov.vn).

Năm 2025, Tây Ninh được trung ương phân bổ 417,729 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển 341,180 tỷ và vốn sự nghiệp 76,549 tỷ. Đến ngày 31/7, tỉnh đã giải ngân 224,756 tỷ đồng (53,8%). Trong đó vốn đầu tư phát triển giải ngân 208,335 tỷ đồng (61,06%), dự kiến đến cuối năm đạt 100%; vốn sự nghiệp giải ngân 16,421 tỷ đồng (21,5%), dự kiến cuối năm đạt 75%.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong xây dựng nông thôn mới như cán bộ cấp xã thay đổi sau sáp nhập, ảnh hưởng tổng hợp báo cáo; thiếu hướng dẫn mới về các chỉ tiêu, tiêu chí; ban chỉ đạo một số nơi kiện toàn còn chậm; cơ sở hạ tầng xuống cấp, trường học, giao thông cần nâng cấp; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, ứng dụng công nghệ còn hạn chế; tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp thấp, thủ tục hành chính còn phức tạp.

Mục tiêu giai đoạn 2026-2030 của Tây Ninh là phấn đấu thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 dự kiến 5.504,59 tỷ đồng.

Châu Anh