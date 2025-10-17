Tập đoàn Picenza Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ lụt

Trong những ngày qua, mưa lớn và bão liên tiếp đổ bộ đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, cuộc sống đảo lộn sau những đợt ngập lụt và sạt lở.

Trước khung cảnh hoang tàn sau bão lũ, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” lại được thắp sáng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước đã chung tay hướng về vùng lũ, cùng sẻ chia để giúp người dân vượt qua giai đoạn khắc nghiệt.

Đại diện Tập đoàn Picenza Việt Nam - bà Nguyễn Hiền Anh, Phó tổng giám đốc, cùng cán bộ, nhân viên tập đoàn trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Sáng ngày 15/10, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Tập đoàn Picenza Việt Nam - bà Nguyễn Hiền Anh (Phó tổng giám đốc), cùng cán bộ nhân viên của tập đoàn đã trực tiếp trao 400 triệu đồng ủng hộ cho đồng bào vùng lũ.

Khoản hỗ trợ được trao tận tay ông Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, để gửi tới người dân tại các địa phương chịu thiệt hại nặng do bão lũ gây ra.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Bùi Quang Huy trân trọng ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn Picenza Việt Nam. “Mỗi món quà, dù lớn hay nhỏ, đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên to lớn giúp người dân vùng lũ vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết toàn bộ nguồn ủng hộ sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng thụ hưởng”, ông nhấn mạnh.

Đại diện Tập đoàn Picenza Việt Nam, bà Nguyễn Hiền Anh cho biết, là doanh nghiệp có nhiều dự án triển khai tại Thái Nguyên - địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa bão vừa qua, Tập đoàn Picenza Việt Nam thấu hiểu những khó khăn mà bà con đang đối mặt.

“Chúng tôi tâm niệm, phát triển bền vững không chỉ là mở rộng sản xuất hay tăng trưởng kinh tế, mà còn là đồng hành cùng xã hội, cùng sẻ chia với cộng đồng trong những thời điểm gian nan. Hy vọng rằng sự đóng góp nhỏ bé sẽ góp thêm một phần động viên, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế”, bà nói.

Ông Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận cảm ơn cho đại diện tập đoàn Picenza Việt Nam, ghi nhận những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Bùi Quang Huy đã trao giấy chứng nhận cảm ơn cho đại diện tập đoàn Picenza Việt Nam, ghi nhận những đóng góp kịp thời và thiết thực của doanh nghiệp trong công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát huy trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành, tập đoàn Picenza Việt Nam hoạt động nổi bật trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ, bất động sản và khách sạn nghỉ dưỡng. Trong hành trình phát triển, tập đoàn xác định rằng trách nhiệm xã hội không tách rời mục tiêu tăng trưởng, mà chính là thước đo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Những năm qua, tập đoàn Picenza Việt Nam cho biết đã kiên trì thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội: ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, trao quà Tết cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh vượt khó, hỗ trợ trang thiết bị y tế trong đại dịch Covid-19. Mỗi chương trình đều được thực hiện bằng tấm lòng chân thành, thể hiện khát vọng góp phần nhỏ bé vì một xã hội tốt đẹp, nhân ái hơn.

Tại buổi tiếp nhận, ông Bùi Quang Huy cũng bày tỏ mong muốn Tập đoàn Picenza Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần nhân văn, gắn kết trách nhiệm xã hội với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp “doanh nghiệp vì cộng đồng” trong giai đoạn mới.

Ông khẳng định: “Tinh thần tương thân tương ái là nét đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Khi doanh nghiệp cùng chung tay, đó không chỉ là hành động giúp đỡ thiết thực, mà còn là sức mạnh đoàn kết giúp đất nước vững vàng trước mọi thử thách”.

Những hành động thiết thực của Tập đoàn Picenza Việt Nam đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về tinh thần đoàn kết dân tộc, trách nhiệm xã hội và lòng nhân ái của con người Việt Nam. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, từ thiên tai đến nghịch cảnh, những tấm lòng ấy vẫn luôn được nối dài, như sợi dây gắn kết cộng đồng, mang đến niềm tin và hy vọng cho hàng nghìn hộ dân vùng lũ.

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, tập đoàn Picenza Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội, trở thành một phần của sức mạnh dân tộc, cùng cả nước chung tay dựng xây và sẻ chia.