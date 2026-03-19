Tài xế bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm: “Lời xin lỗi đó không dành cho tôi”

Điều khiến tôi buồn nhất là...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Tiến Hùng (SN 1987, ngụ tại TPHCM), tài xế trong vụ bị nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm, bộc bạch anh vẫn chưa hết hoang mang với những gì xảy ra nhiều ngày qua.

Sau khi bị Grab khóa tài khoản vĩnh viễn, anh Hùng đột ngột mất thu nhập chính. Sợ không thể xoay sở chi phí chăm lo cho gia đình, anh liền chuyển sang hợp tác với một ứng dụng gọi xe khác, đồng thời nhận thêm các chuyến đường dài để ổn định thu nhập và tiếp tục công việc mưu sinh.

Khoảnh khắc anh Hùng bị hành khách lăng mạ, dọa dẫm (Ảnh cắt từ clip).

Trưa cùng ngày, khi đang nghỉ ngơi sau chuyến xe đường dài, anh mở điện thoại ra xem thì thấy bài viết xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang trên mạng xã hội.

Đọc đi đọc lại bài viết, anh Hùng thú thật trong lòng chỉ đọng lại sự hụt hẫng.

“Lời xin lỗi này có lẽ anh ấy muốn gửi đến cộng đồng mạng chứ không phải tôi. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, tôi chưa nhận được bất kỳ lời xin lỗi trực tiếp nào từ vị khách này”, nam tài xế nói.

Nam tài xế bộc bạch điều khiến anh hụt hẫng nhất là khi anh nhận ra người dọa dẫm mình hôm đó là một nhạc sĩ nổi tiếng.

“Lúc tôi mới đăng tải đoạn clip, nghe cộng đồng mạng đoán vị khách đó là nhạc sĩ Minh Khang, tôi còn nửa tin nửa ngờ. Trong thâm tâm, tôi nghĩ một người nổi tiếng, có học thức cao như vậy sẽ chẳng thể nào có hành vi thiếu tôn trọng người khác như thế. Vậy nên khi thấy bài viết nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình là vị khách đó, tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng”, nam tài xế nói.

Giữa vòng xoáy mưu sinh, mỗi khi có chút thời gian nghỉ ngơi, ký ức về khoảnh khắc bị lăng mạ, đe dọa lại ùa về. Nỗi tổn thương khiến cổ họng anh nghẹn lại, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén để tiếp tục công việc.

Bài đăng xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang trên trang mạng xã hội cá nhân (Ảnh chụp màn hình).

Anh Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận sai sót của bản thân khi vi phạm quy định của nền tảng gọi xe, do đăng tải hình ảnh khách hàng lên mạng xã hội. Anh cho biết nếu có thể quay lại thời điểm đó, anh sẽ che mặt khách để tránh những hệ lụy đáng tiếc. Tuy vậy, anh khẳng định không hối hận khi đã lên tiếng phản ánh sự việc.

"Tôi sai vì vi phạm quy định của hãng và đây là bài học tôi sẽ ghi nhớ suốt sự nghiệp. Nhưng lúc đó, tôi thực sự rất sợ. Công việc của tôi thường xuyên phải tiếp xúc với khách say xỉn nên lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro.

Khi bị khách đe dọa, lại còn chạm vào vai, tôi càng hoảng sợ. Vừa lái xe, tôi vừa bất an, phải liên tục giữ bình tĩnh để đảm bảo an toàn. Tôi cứ nhìn về phía sau, lo rằng anh ấy hoặc những người đi cùng có thể làm điều gì đó với mình", anh kể lại.

Đến khi vị khách chuẩn bị rời xe, dù bị lăng mạ, anh Hùng vẫn cố gắng trấn an bản thân, hạ giọng xoa dịu để tránh xảy ra xung đột, bởi anh lo sợ có thể bị hành hung. Tuy nhiên, sự bức xúc và tổn thương vì không được tôn trọng đã khiến anh, ngay khi vừa về đến nhà, lập tức đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội.

Trước đó, anh từng chia sẻ nhiều video ghi lại hành trình làm việc nhưng không thu hút nhiều sự chú ý. Vì vậy, anh nghĩ rằng đoạn clip này cũng chỉ được bạn bè, người quen xem để hiểu thêm về công việc của mình. Anh không ngờ rằng video lại lan truyền mạnh mẽ, kéo theo những hệ lụy không ngờ.

"Điều khiến tôi buồn nhất không phải là mất đi một công việc, mà là cách con người đối xử với nhau", anh Hùng bộc bạch.

Chiếc xe mới mua trả góp và nỗi bất an khi làm nghề

Nhìn chiếc ô tô mới mua trả góp chưa đầy hai tháng, anh Hùng cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Từ quê nhà Ninh Bình, anh Hùng vào TPHCM lập nghiệp chỉ mới nửa năm. Công việc kinh doanh thất bại nên hai tháng qua, anh gói ghém số tiền ít ỏi còn lại, mua trả góp chiếc ô tô điện rồi đăng ký làm tài xế ô tô công nghệ.

Hai tháng trở lại đây, cuộc sống của anh gắn liền với vô lăng. Để đảm bảo chi phí sinh hoạt cho gia đình và tích góp chút vốn với hy vọng một ngày có thể quay lại con đường kinh doanh, anh làm việc gần như không có ngày nghỉ.

Những ca làm "tự do" của anh thường bắt đầu từ 6h và kéo dài đến hơn 22h. Có những hôm, anh tranh thủ tạt về nhà ăn vội bữa cơm rồi lại tiếp tục "cày" đến 2h hôm sau.

Đặc thù công việc khiến anh liên tục tiếp xúc với những vị khách say xỉn, gắt gỏng, gây khó dễ. Thậm chí, có trường hợp khách nôn trên xe nhưng anh vẫn chấp nhận.

Theo anh Hùng, công việc của tài xế công nghệ không chỉ áp lực vì phải đảm bảo an toàn giao thông, mà còn là bài toán làm hài lòng khách hàng và xử lý những tình huống "oái oăm" phát sinh trên từng chuyến xe.

Làm việc trong trạng thái căng thẳng kéo dài, sức khỏe và tinh thần của anh "xuống cấp" rõ rệt chỉ sau hai tháng.

Điều khiến anh lo lắng hơn cả là sự bấp bênh về an sinh. Không có bảo hiểm xã hội, không có chế độ phúc lợi ổn định, mỗi ngày nghỉ đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập.

"Ngày nào nghỉ làm thì coi như không có tiền. Tôi rất sợ cảnh đau ốm, không thể đi làm. Nếu chẳng may gặp sự cố hay bệnh nặng, nhiều tài xế như chúng tôi chỉ có thể nằm nhà chịu trận, vì không có bảo hiểm hay bất kỳ sự đảm bảo nào", anh bày tỏ.

Nhìn những đồng nghiệp cũng phải "cày" từ sáng sớm đến đêm muộn như mình, anh không khỏi xót xa. Thế nhưng, với nhiều tài xế công nghệ, lựa chọn gần như không có nhiều.

Anh Hùng cho biết điều anh kỳ vọng trong thời gian tới là có thêm các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là về bảo hiểm xã hội, để những người lao động như anh có thể yên tâm gắn bó và cống hiến lâu dài với công việc.