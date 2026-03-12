Hôn nhân 20 năm Thúy Hạnh - Minh Khang: Từng vay tiền cưới, U50 ở biệt thự

Thúy Hạnh và Minh Khang kết hôn vào năm 2006. Thời điểm đó, sự nghiệp của Thúy Hạnh đang ở giai đoạn rực rỡ, trong khi Minh Khang vẫn đang nỗ lực gây dựng tên tuổi trong âm nhạc. Đến nay, sau hai thập kỷ bên nhau, họ có 2 con gái đã trưởng thành là Suli (19 tuổi) và Suti (18 tuổi).

Thúy Hạnh từng chia sẻ rằng vợ chồng cô “yêu nhanh, cưới vội”, nhưng đó không phải là quyết định bồng bột. Khi đến với nhau, cả hai gần như bắt đầu từ con số không. Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn, cô vẫn tin vào sự cố gắng của bản thân và chồng.

Nhạc sĩ Minh Khang cũng thừa nhận thời điểm kết hôn anh gần như “không có xu nào”, thậm chí phải vay bạn 60 triệu đồng để tổ chức đám cưới. “Lúc đó tài chính của tôi là con số âm”, anh từng chia sẻ.

Sau khi kết hôn, Thúy Hạnh rời Hà Nội vào TPHCM sống cùng chồng trong căn nhà thuê. Cuộc sống thời gian đầu khá chật vật. Khi mang thai con đầu lòng, cô phải leo cầu thang của một chung cư cũ nên từng bị động thai, phải nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhắc lại quãng thời gian đó, Minh Khang cho biết anh luôn cảm thấy áy náy vì chưa thể lo cho vợ con đầy đủ.

Dù vậy, cả hai vẫn kiên trì làm việc và từng bước xây dựng sự nghiệp. Ngoài những dấu ấn riêng trong lĩnh vực nghệ thuật, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh còn cùng điều hành một công ty tổ chức sản xuất sự kiện và thường xuyên đảm nhận vai trò giám khảo trong các chương trình truyền hình.

Sau nhiều năm nỗ lực, cặp đôi hiện đứng sau nhiều chương trình, show diễn lớn với vai trò tổ chức và sản xuất. Từ hai bàn tay trắng, họ đã xây dựng được cuộc sống sung túc và hiện sống trong căn biệt thự khang trang tại TPHCM.

Minh Khang từng chia sẻ rằng tuổi trẻ nhiều khó khăn khiến anh mất đi không ít thứ, nhưng khi có vợ bên cạnh, anh nhận được sự bù đắp lớn về tình cảm gia đình và động lực trong công việc. Quan điểm sống của anh là: “Cuối đường hầm luôn có ánh sáng”.

Về phía Thúy Hạnh, cô cho biết mình hài lòng với cuộc hôn nhân kéo dài hai thập kỷ. Theo người mẫu, chồng cô mồ côi từ sớm nên khi có gia đình riêng, anh dành trọn tình cảm cho vợ con. Nhạc sĩ Minh Khang tiết lộ anh luôn giữ 2 nguyên tắc trong hôn nhân là yêu thương vợ con hết lòng và cố gắng để gia đình không phải chịu cảnh thiếu thốn.

Cặp đôi cũng cho rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc nằm ở sự nhường nhịn. Nhạc sĩ Minh Khang cho rằng vợ chồng sống lâu năm khó tránh khỏi lúc tranh luận. Quan trọng là chọn thời điểm phù hợp để nói chuyện, không góp ý khi đối phương đang nóng giận.

Trước đây, Thúy Hạnh thừa nhận bản thân khá nóng tính. Tuy nhiên sau khi lập gia đình và làm mẹ, cô học cách điềm tĩnh hơn, kiên nhẫn trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên 2 con gái. Gia đình 4 người cũng thường cùng nhau đi ăn uống, du lịch tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Thúy Hạnh từng tự hào nói gia đình cô rất năng động. Ở nhà, Minh Khang thường đàn cho vợ và hai con hát hoặc cùng nhau chơi thể thao như đạp xe, nhảy dây. Anh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh chơi golf cùng vợ và con.

Theo Thúy Hạnh, 2 con gái hiện có thể phụ giúp bố mẹ trong công việc tổ chức sự kiện. Thúy Hạnh từng tiết lộ con út làm trợ lý đạo diễn cho bố, còn con lớn hỗ trợ mẹ ở khâu sân khấu.

Cuối năm 2025, vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang tiễn con gái lớn sang Milan (Italy) du học. Trong ngày chia tay con, người mẫu xúc động viết rằng “vali của con thì nặng, nhưng trái tim của cả nhà còn nặng hơn”.

Ở tuổi U50, Thúy Hạnh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng săn chắc, thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang cùng chị gái - người mẫu Thúy Hằng.

Ảnh: Facebook nhân vật