Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi, thừa nhận uống rượu chửi bới tài xế công nghệ

Gần đây, video một hành khách dọa dẫm, chửi bới tài xế trên xe công nghệ thu hút sự bàn tán từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả nghi vấn vị khách trong video là nhạc sĩ Minh Khang. Những ngày qua, nhạc sĩ Minh Khang giữ im lặng, khóa bình luận trên trang cá nhân.

Thời điểm đó, phóng viên Dân trí đã liên hệ nhạc sĩ Minh Khang nhưng không nhận được phản hồi.

Sáng 18/3, Minh Khang chính thức lên tiếng về vụ việc. Nhạc sĩ xác nhận, anh là vị hành khách đi xe công nghệ trong clip lan truyền vừa qua.

Nhạc sĩ Minh Khang (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện. Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó", nhạc sĩ cho hay.

Theo Minh Khang, đây vốn là câu chuyện riêng giữa anh và người tài xế. Anh cho rằng khi tài xế cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, tài xế hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng. Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của Minh Khang ngay trong đêm xảy ra sự việc.

"Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình", Minh Khang giải thích.

Người được cho là nhạc sĩ Minh Khang tranh cãi với tài xế công nghệ (Video: Công Triệu).

Nhạc sĩ nói, trong câu chuyện này, mỗi người đều có những điều chưa đúng và đều phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Về phía anh, anh nhận ra sai sót của bản thân và xem đây là bài học lớn.

"Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng xe công nghệ. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy.

Tôi mong câu chuyện dừng lại tại đây để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe", Minh Khang kết luận.

Trước đó, khi clip lan truyền, từ khóa “nhạc sĩ Minh Khang” nhận lượt tìm kiếm lớn, tăng 300% trong ngày 11/3 theo số liệu của Google Trends. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc trước hành vi không phù hợp, ngôn từ dung tục của vị hành khách trong câu chuyện. Khán giả cũng bất ngờ khi danh tính hành khách được cho là nhạc sĩ Minh Khang, bởi hình ảnh nhạc sĩ lâu nay trong mắt công chúng khá hiền lành, điềm đạm.