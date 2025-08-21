Sửa đổi quy trình cấp phép lao động cho người nước ngoài

Quy trình cấp phép lao động cho người nước ngoài được điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn (Ảnh minh họa: PN).

Trước đây, việc quản lý người lao động nước ngoài làm việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP.

Báo cáo hoạt động năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (nay là Sở Nội vụ) đánh giá, vẫn còn một số vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định 70. Từ đó, Sở đề nghị Trung ương nghiên cứu điều chỉnh quy định cho phù hợp thực tiễn.

Ngày 7/8, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Từ ngày Nghị định 219 có hiệu lực (7/8/2025), các nội dung về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Nghị định 152; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70 đã hết hiệu lực thi hành.

Cũng từ ngày 7/8, việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được thực hiện theo Nghị định 219 với nhiều quy định được sửa đổi.

Cụ thể, theo Điều 18 Nghị định 219, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm 7 thành phần.

Thứ nhất là văn bản của người sử dụng lao động báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và đề nghị cấp giấy phép lao động.

Thứ hai là giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện cấp.

Thứ ba là hộ chiếu còn thời hạn.

Thứ tư là phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc các trường hợp như: đang trong thời gian chấp hành hình phạt; chưa được xóa án tích; đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Thứ năm là 2 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính).

Thứ sáu là giấy tờ chứng minh hình thức làm việc của người lao động nước ngoài.

Cuối cùng là giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Nghị định 219 cũng quy định trình tự cấp giấy phép lao động tại Điều 22 với 3 bước.

Thứ nhất, trong thời hạn 60 ngày (nhưng không ít hơn 10 ngày) tính đến ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bằng một trong các hình thức: trực tiếp; thông qua dịch vụ bưu chính công ích; thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân; ủy quyền.

Nơi nộp hồ sơ là Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Thứ hai, Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương sẽ chuyển hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Thứ ba, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận nhu cầu và thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không cấp giấy phép lao động, cơ quan chức trách phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.