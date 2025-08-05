Sơn La: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Theo báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La, trong 7 tháng năm 2025, Trung tâm đã tiếp nhận 13.122 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến BHTN thông qua hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chiếm gần 50%.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, trung tâm tiếp nhận 2.957 hồ sơ, 2.677 hồ sơ đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các tháng trước đó, trung bình mỗi tháng trung tâm tiếp nhận và xử lý 1.600 - 2.000 hồ sơ, tất cả đều đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy trình và minh bạch.

Cán bộ trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La tiếp nhận hồ sơ BHTN của người lao động (Ảnh: Diệu Ngọc).

Song song với việc giải quyết chính sách, trung tâm đặc biệt chú trọng đến công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm, đã có hơn 2.000 lượt người lao động hưởng BHTN được tư vấn việc làm, học nghề, trong đó nhiều người đã tìm được việc làm mới.

Đơn vị cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tư vấn, hỗ trợ lao động hưởng BHTN quay lại thị trường lao động, nội dung bao gồm kỹ năng kết nối cung - cầu lao động, quy trình tư vấn hiệu quả và các chính sách pháp luật mới về việc làm, bảo hiểm.

Ngoài ra, trung tâm đã tổ chức nhiều hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm tại các huyện như Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, Phù Yên, góp phần giúp gần 6.000 lao động có cơ hội tiếp cận thông tin việc làm, trong đó hơn 5.200 lao động đã được kết nối thành công với doanh nghiệp.

Một trong những điểm sáng nổi bật của Sơn La trong thực hiện chính sách BHTN năm 2025 chính là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Theo báo cáo của trung tâm, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành scan 145.000 trang tài liệu, số hóa toàn bộ 6.019 hồ sơ BHTN từ năm 2023-2024, đồng thời triển khai gói thầu tạo lập cơ sở dữ liệu BHTN chuyên biệt, phục vụ công tác tra cứu, lưu trữ, phân tích và hoạch định chính sách.

Tất cả các thủ tục hành chính tại trung tâm đều được công khai, minh bạch trên website và tại trụ sở, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận 8.622 hồ sơ trực tuyến, trong đó có 6.259 hồ sơ nộp online, chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hồ sơ được xử lý.

Trung tâm cũng đã triển khai chữ ký số, chứng thư số cho 100% viên chức, người lao động, qua đó bảo đảm tính pháp lý, giảm thời gian xử lý và tiết kiệm giấy tờ hành chính.

Việc hướng dẫn người lao động nhận trợ cấp qua tài khoản ATM thay vì tiền mặt cũng là điểm mới đáng chú ý, nhằm thúc đẩy xã hội số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và thuận tiện cho người lao động ở vùng sâu, vùng xa.

Trong tháng 5 và 6, trung tâm đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho toàn bộ viên chức, người lao động về chính sách BHTN và kỹ năng tư vấn giới thiệu việc làm. Đây là hoạt động nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao trình độ nghiệp vụ và khả năng ứng phó linh hoạt của đội ngũ cán bộ trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi.

Nhận thức việc ứng dụng chuyển đổi số không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn minh bạch hóa hoạt động, tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ, thời gian tới, trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La sẽ tiếp tục mở rộng các tiện ích trên nền tảng trực tuyến, tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt vào các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa biểu mẫu, kết nối dữ liệu liên thông giữa các đơn vị chức năng để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và phát triển thị trường lao động bền vững tại địa phương.

Diệu Ngọc