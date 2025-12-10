Đi làm việc ở nước ngoài: Những tấm gương truyền cảm hứng

Ông Đặng Huy Hồng trao đổi về chương trình xuất khẩu lao động ESP

Câu chuyện của ông chủ trang trại trồng dâu tây và rau sạch Vũ Đình Gió ở xã Bắc Hà, Lào Cai là một mình chứng cho sự thành công của lao động xuất khẩu.

Là một trong những hộ nghèo ở Bắc Hà, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, như bao bạn trẻ khác, Vũ Đình Gió mong tìm việc làm ổn định tại quê hương. Tuy nhiên, tiền công trả cho sinh viên mới ra trường quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống, anh quyết định nghỉ việc, học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động.

Được hỗ trợ từ các chính sách đưa lao động thuộc các huyện nghèo đi xuất khẩu lao động, Vũ Đình Gió đã sang làm việc tại Hàn Quốc với tiền công khởi điểm 1.000 USD/tháng. Công việc chính của anh là trồng, thu hoạch cây ăn quả ôn đới. Những lúc rảnh, Gió lại bắt xe buýt xuống các làng quê để xem và học cách làm nông nghiệp của người dân bản xứ, ấp ủ ước mơ mang kiến thức học được ở nước ngoài về khởi nghiệp trên mảnh đất của quê hương.

Trở về quê nhà sau 4 năm làm việc ở Hàn Quốc, từ 0,7ha đất của gia đình cộng với gần 1 tỉ đồng tích lũy được trong thời gian lao động tại Hàn Quốc, Vũ Đình Gió thuê thêm 3ha để trồng dâu tây, rau ôn đới. Kể về những ngày đầu khởi nghiệp, anh cho biết, vụ đầu tiên, anh thiệt hại hơn 100 triệu đồng dù làm đúng kỹ thuật như đã được học tại Hàn Quốc.

"Thời gian đầu khởi nghiệp gian nan lắm. Khí hậu, thổ nhưỡng ở Bắc Hà khác với Hàn Quốc, mình không trồng dâu trong nhà kính, mà trồng ở sườn núi. Ban đầu, giống mình mang về trồng cây lớn lên cứ chết dần.

Dù có mấy năm kinh nghiệm trồng dâu bên Hàn Quốc nhưng khi về Việt Nam cũng phải mất vài lần gieo trồng, nghiên cứu cách bón phân, xử lý nguồn nước, tận dụng nắng gió và độ ẩm… mình mới tìm ra được quy trình sản xuất chuẩn, cây dâu dần dần phát tốt và đã thu hoạch quả. Kết hợp công nghệ hiện đại với canh tác truyền thống, quả dâu tây giống Hàn Quốc cho quả to, thơm ngon vì thế quả cho giá trị cũng cao hơn", anh Gió cho biết.

Với diện tích trồng dâu hiện tại, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả, bán với giá từ 200-400.000 đồng/kg, tùy thời điểm, sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm vườn dâu của Vũ Đình Gió mang về cho anh 200-300 triệu đồng.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Gió cho biết sẽ mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho người dân trong bản, đồng thời ấp ủ xây dựng trang trại theo hướng vừa sản xuất vừa làm du lịch cộng đồng theo mùa vụ.

Nếu không đi xuất khẩu lao động, ở nhà trông chờ vào mấy sào lúa thì bây giờ Triệu Phụ Thanh, chàng thanh niên người Mông ở Mường Khương, Lào Cai vẫn là hộ nghèo. Thanh là một trong những thanh niên đầu tiên ở xã La Pan Tẩn - xã có tới 90% là hộ nghèo và cận nghèo, dũng cảm ra nước ngoài làm việc.

Với bản tính nhanh nhẹn, thạo tiếng Hàn, Thanh từng được chủ sử dụng lao động nhiệm vụ quản lý trang trại lợn, thu nhập gần 70 triệu đồng/tháng. Trở về nước, với số tiền tích lũy sau vài năm làm việc tại Hàn Quốc, Thanh đầu tư trồng 6 ha quế, cuộc sống đã khá giả hơn, không còn nghèo đói….

6 năm trước, gia đình anh Hoàng Văn Lập người dân tộc Thái tại xã Xuân Chinh tỉnh Thanh Hóa vẫn còn là một trong những hộ nghèo trong làng. Khó khăn lại càng chồng chất khi gia đình vay tiền cho Lập học Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa.

Ra trường, Lập đi vẽ tranh tường, trang trí thi công nội/ngoại thất ở Thanh Hóa nhưng thu nhập đủ để chi tiêu cá nhân, không thể giúp gia đình trả nợ, thoát nghèo. Sau đó, thông qua một người quen được giới thiệu, Lập đăng ký sang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan - một chương trình phi lợi nhuận, ưu tiên lao động nghèo.

Sang Nhật Bản, Lập làm về lĩnh vực xây dựng, chống thấm nước. Công việc mang lại cho Lập thu nhập 32-35 triệu đồng/tháng, chưa kể tăng ca. Mỗi tháng Lập để dành được hơn 20 triệu gửi về nhà để bố mẹ lập tăng gia sản xuất, chăn nuôi bò, trồng cây keo...

Sau khi hết hạn hợp đồng, Lập về nước. Với 700 triệu đồng tích luỹ được, chàng trai người dân tộc Thái trích 500 triệu đồng xây nhà cho bố mẹ để gia đình không phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão đến. Cô em gái đang học lớp 9 của Lập cũng nhờ đó mà có nhiều cơ hội học hành để có một tương lai tốt hơn.

Lê Văn Lâm, quê xã Mậu Lâm tỉnh Thanh Hóa cũng sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Làm trong ngành cơ khí, chuyên sản xuất khuôn và lắp đặt cửa ô tô nên thu nhập của Lâm rất cao, khoảng 80-100 triệu đồng/tháng.

Trở về nước, số tiền Lâm kiếm được sau 5 năm làm việc tại Hàn Quốc ngoài giúp đỡ bố mẹ mua đất, làm nhà, Lâm đã dùng để mở trang trại nuôi hươu. Đến nay, trang trại của Lâm đã có 31 con hươu lấy nhung. Một năm hai lần cắt nhung, thêm vào đó là bán con giống, thu nhập từ trang trại của Lâm mỗi năm đạt khoảng 200 triệu đồng….

Một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đặt ra là có tối thiểu 9.500 người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (theo đơn vị hành chính cũ) được hỗ trợ đào tạo; trong đó, có khoảng 5.700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ít nhất 80% hộ gia đình có người đi làm việc ở nước ngoài sẽ thoát nghèo).

Hỗ trợ khoảng 1.200 người lao động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo các hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước tiếp nhận.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 còn có Tiểu dự án 2 về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mục tiêu của Tiểu dự án này là đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Sau 4 năm thực hiện chương trình, tính đến hết năm 2024, đã có hơn 3.800 lượt người lao động thuộc các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được hỗ trợ đào tạo nghề, và 5.157 lượt lao động được hỗ trợ làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đánh giá việc triển khai chính sách, lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết, sau thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động trở về địa phương đã góp phần tích cực trong công tác tạo việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế của gia đình. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, không chỉ tạo việc làm cho bản thân mà còn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho cộng đồng, đóng góp tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Đặng Huy Hồng- Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết: Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) đã trải qua hơn 20 năm triển khai, hơn 145.000 lao động Việt Nam đã sang Hàn Quốc làm việc, mang về nguồn thu nhập lớn để cải thiện kinh tế gia đình, đóng góp cho quê hương. Cùng với chương trình EPS, còn có chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Chương trình IM Japan).

Đây là hai chương trình phi lợi nhuận rất phù hợp với lao động tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Rất nhiều người lao động ở những địa bàn khó khăn đã có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài và được hỗ trợ hầu hết các khoản chi phí. Các chương trình phi lợi nhuận này đã mang lại cơ hội việc làm tốt, thu nhập cao, giúp nâng cao đời sống cho người lao động ở các xã nghèo.

Để tôn vinh những tấm gương lao động hồi hương thành công, hàng năm Trung tâm Lao động ngoài nước đều phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam tổ chức cuộc thi “Lao động ESP lập nghiệp thành công”.

Đó không chỉ là những cá nhân xuất sắc, mà còn là những “người truyền lửa” cho các bạn trẻ đang chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài và khích lệ những lao động đang làm việc tại nước ngoài nỗ lực hoàn thành tốt hợp đồng, trở về nước đúng hạn, không cư trú bất hợp pháp. Sauk hi về nước, bằng kiến thức, kinh nghiệm và số vốn tích lũy được, họ sẽ tiếp tục khởi nghiệp thành công ngay trên mảnh đất quê hương…

Nội dung: Trung Thịnh

10/12/2025 - 16:00