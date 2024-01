Quảng Nam tìm việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ công an sắp xuất ngũ

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, năm 2024, có 323 chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ. Đây là nguồn lao động chất lượng tốt, có lý lịch cơ bản, phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe tốt, được rèn luyện, học tập trong môi trường quân ngũ, là lợi thế rất lớn trong việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Do đó, Công an tỉnh và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam tổ chức ngày hội việc làm cho các chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ.

Các chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ được tư vấn việc làm (Ảnh: Tiên Vĩnh).

Tại ngày hội việc làm, các chiến sĩ nghĩa vụ được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm ở trong nước, nước ngoài theo hợp đồng, đào tạo nghề nghiệp mới phù hợp với xu thế thị trường lao động hiện nay sau khi xuất ngũ.

Đây còn là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, đào tạo nghề nghiệp có điều kiện tiếp cận và tìm được nguồn nhân lực trẻ, có thái độ làm việc tốt, tinh thần kỷ luật cao.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam cho hay, qua tư vấn 323 chiến sỹ, có 42 chiến sĩ đăng ký nhu cầu học nghề, tìm việc làm qua Trung tâm.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, ngày hội việc làm dành cho các chiến sĩ nghĩa vụ sắp xuất ngũ nhằm thực hiện Đề án của Bộ Công an về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân xuất ngũ giai đoạn 2023-2030".