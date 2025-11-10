Quan tâm lồng ghép bình đẳng giới, nâng cao thu nhập cho phụ nữ

Tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ

Nhấn mạnh quyền năng kinh tế của phụ nữ từ lâu đã được coi là nền tảng quan trọng trong tiến trình bình đẳng giới, TS Trần Thị Lụa, Phân hiệu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại TPHCM cho rằng, để phụ nữ thật sự được tham gia, quyết định và thụ hưởng các giá trị của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thì ngoài các chính sách hỗ trợ, họ cần thay đổi "nếp nghĩ, cách làm".

Đơn cử, tại Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi), từ chỗ phụ nữ chỉ quen làm nông nghiệp tự cung tự cấp, nay họ được tiếp cận kiến thức sản xuất theo chuỗi, biết ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết nối thương mại điện tử… Điều này không chỉ giúp phụ nữ thoát nghèo, tự chủ về kinh tế mà còn khẳng định tiếng nói của họ trong đời sống xã hội. Đây cũng chính là cơ sở để mô hình có thể nhân rộng ra các tỉnh phía Nam - nơi có nhiều điểm tương đồng về đặc điểm kinh tế - xã hội.

Đến nay, chương trình đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tính riêng ở Kon Tum (cũ), Về kinh tế, có 20 lớp tập huấn về mô hình kinh tế tập thể, với 800 thành viên tham gia. Phụ nữ được hướng dẫn về OCOP, thương hiệu, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Giới thiệu các sản phẩm nông sản do doanh nghiệp nữ làm chủ (Ảnh: Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên).

Tương tự, 5 năm qua, Lạng Sơn đã đạt bước tiến nổi bật trong giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nhằm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Lạng Sơn đã xác định triển khai tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) trong đó có CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đặc biệt, tỉnh quan tâm chú trọng lồng ghép bình đẳng giới vào thực hiện xóa đói giảm nghèo, tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 101 Hợp tác xã (HTX) do phụ nữ làm lãnh đạo đang hoạt động (trong đó có 26 HTX do hội phụ nữ các cấp hỗ trợ thành lập, hoạt động). Số HTX do phụ nữ làm lãnh đạo chiếm khoảng 1/4 tổng số HTX trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, nhiều nữ giám đốc HTX đã không ngừng nỗ lực để đưa HTX ngày một phát triển, góp phần vào mục tiêu xoá đói giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn. Trong đó phải kể đến HTX Nông sản Hữu Lũng thành lập năm 2020, với ngành nghề chính là sản xuất rau, củ, quả theo hướng hữu cơ.

Chị Lê Thị Minh Trà, giám đốc HTX cho biết: "Sau một thời gian hoạt động, đến nay, HTX đã xây dựng quy trình khép kín sản xuất hữu cơ với diện tích 2 trang trại là 7 ha. Sản phẩm rau hữu cơ của HTX được đánh giá có chất lượng tốt, thị trường tiêu thụ ổn định tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước".

Phát huy lợi thế sản vật địa phương để thoát nghèo

Câu chuyện ở HTX Nông sản Toàn Thương (xã Na Sầm mới) do chị Vương Thị Thương làm giám đốc cũng là điểm sáng về hình ảnh những phụ nữ biến đặc sản quê hương thành sản vật đem lại thu nhập, đảm bảo kinh tế bền vững.

Trung bình mỗi ngày HTX thu hoạch được khoảng 1 tạ rau các loại, đem lại doanh thu trên 10 triệu đồng/ngày, bảo đảm nguồn thu nhập bền vững cho các thành viên, và tạo việc làm cho hơn 100 lao động gián tiếp, trong đó có hơn 30 phụ nữ Tày, Nùng tham gia trực tiếp dây chuyền sản xuất hồng treo gió trên địa bàn xã Na Sầm.

Chị Vương Thị Thương cho biết, việc nâng tầm giá trị quả hồng vành khuyên giúp người dân địa phương xóa đói, giảm nghèo, có thu nhập ổn định. Hơn 1 năm nay, HTX giới thiệu thêm nhiều sản phẩm đặc sản nổi tiếng khác của Lạng Sơn như thịt khâu nhục, khoai lang Lộc Bình sấy dẻo, thạch đen Tràng Định...

Ngoài phương thức bán hàng truyền thống, chị Thương mở rộng kinh doanh online trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng hiệu quả mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok... để kết nối với khách hàng khắp nơi.

Những mô hình HTX đang góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Năm 2024, tỉnh Lạng Sơn có thêm 9 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn 2,66%.

Công tác xóa đói, giảm nghèo đa chiều đã phát huy hiệu quả từ những cách làm, và sự lồng ghép bình đẳng giới thông qua việc nâng cao vai trò kinh tế của phụ nữ được nhiều địa phương thực hiện tốt thông qua các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế như đào tạo kỹ năng, cung cấp vốn vay, xây dựng mô hình sản xuất, tạo cơ hội việc làm… Điều này không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đảm bảo đời sống ổn định cho gia đình họ, mà còn tăng cường vị thế, khả năng tự chủ và vai trò của họ trong gia đình và xã hội.

Nguyễn Thanh