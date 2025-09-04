Ở nơi giả vờ ốm để xin nghỉ làm có thể bị phạt tiền và phạt tù

Bộ Y tế của Ả Rập Xê-út vừa đưa ra thông báo cho hay, việc cấp hoặc nộp giấy khám sức khỏe có nội dung sai lệch với tình trạng sức khỏe thật, chính thức bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Mức phạt đối với hành vi này bao gồm phạt tiền và phạt tù.

Mức phạt tiền có thể lên tới 100.000 riyal (hơn 700 triệu đồng), mức phạt tù có thể lên tới một năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận.

Quy định đối với việc người lao động xin nghỉ ốm tại Ả Rập Xê-út đang ngày càng được "chuẩn hóa" (Ảnh minh họa: iStock).

Cảnh báo của nhà chức trách Ả Rập Xê-út được đưa ra trong bối cảnh dịch vụ cấp hồ sơ khám bệnh giả đang xuất hiện ngày càng nhiều tại quốc gia này, thậm chí, dịch vụ được chào mời công khai trên mạng xã hội.

Nhà chức trách Ả Rập Xê-út khuyến cáo người dân không sử dụng những dịch vụ gian dối này, bởi đây là những dịch vụ bất hợp pháp, có thể khiến đôi bên - bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ - cùng gặp rắc rối pháp lý.

Hiện tại, Bộ Y tế Ả Rập Xê-út chỉ công nhận giấy khám sức khỏe được cấp trên nền tảng Sehhaty do nhà chức trách vận hành. Chỉ các cơ sở y tế được cấp phép tham gia nền tảng này mới được quyền đưa ra quyết định cho phép nhân sự nghỉ ốm "có phép".

Tất cả những giấy khám sức khỏe và hồ sơ bệnh án được cung cấp bởi các bên hoạt động ngoài nền tảng Sehhaty đều không có hiệu lực, có thể đưa lại những cuộc điều tra về tính hợp pháp của hồ sơ bệnh án.

Để tránh việc người lao động lạm dụng lý do sức khỏe để xin nghỉ ốm tại nơi làm việc, nhà chức trách Ả Rập Xê-út đã áp dụng công cụ "kiểm tra chéo" hồ sơ bệnh án điện tử và thông tin nghỉ ốm của người lao động.

Mục đích của những động thái này là để phát hiện hành vi gian dối, chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh của người lao động tại Ả Rập Xê-út.

Bộ Y tế Ả Rập Xê-út cũng yêu cầu các bác sĩ và nhân viên y tế nâng cao sự chuyên nghiệp trong quá trình tiến hành các bước khám chữa bệnh cho người lao động.

Những bác sĩ cấp giấy nghỉ ốm cho người lao động mà không qua thăm khám, nếu bị phát hiện, sẽ phải đối diện với các hình thức kỷ luật tại nơi làm việc và những hình phạt của nhà chức trách.