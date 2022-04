Nữ tài xế xe nâng với kỷ lục "hạ gục" bia khiến cánh anh em "buốt ruột"

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh dở khóc, dở cười của một cô gái khi điều khiển xe nâng, do bất cẩn làm đổ hàng chục thùng đồ uống trong kho hàng.

Theo tìm hiểu, hình ảnh được camera an ninh ghi lại khi cô gái đang lái xe nâng để dỡ hàng chục thùng đồ uống trên xe tải xuống, đưa vào kho hàng ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan). Do đánh giá sai khoảng cách, chưa đẩy cho tay nâng thọc sâu dưới đế kệ đỡ, để số hàng ngả tựa vào trụ nâng phía sau đã kéo tay nâng lên, cô gái làm cho những thùng hàng kênh lên, nghiêng ra phía ngoài rồi đổ sụp. Hàng chục thùng bia vỡ tan tành.

Trước tình huống trên, cô gái chỉ biết thốt lên, đưa đôi tay ôm đầu, giấu mặt rồi xuống xe ngó nghiêng trong bất lực.

Nữ lái xe nâng cũng chia sẻ: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi xem lại tôi cũng không thể nhịn nổi cười trước hành động bất cẩn của mình".

Rất may, toàn bộ số thùng bia đổ vào phía trong thùng xe tải, không làm bị thương những người làm việc xung quanh.

Cô gái lái xe nâng "hạ gục" hàng chục thùng đồ uống trong nháy mắt (Nguồn: Newsflare)

Chứng kiến tai nạn hi hữu trên với nữ tài xế xe nâng, nhiều người vừa bày tỏ sự tiếc số bia bị đổ vỡ. Nhiều người còn hài hước thốt lên, "giá cô ấy để bia tặng cho anh em chúng mình!".

Clip khiến người xem bật cười và cũng mong đó là bài học kinh nghiệm về kỹ năng an toàn lao động cho những người khác.

"Người lái chưa cứng mà ông phụ kia cũng chẳng cẩn thận gì cả. Đã kéo kiện hàng ra đó rồi thì sao không kéo kịch sàn xe rồi tháo dây để em ấy nâng lên cho dễ", bạn Nhật Phương bình luận.

Cô gái giơ tay bưng mặt khi làm đổ hàng chục thùng bia (Ảnh cắt từ clip).

Anh Đậu Quang Hạnh (thành phố Hà Tĩnh) - một thợ chuyên lái xe nâng cho biết, môi trường và điều kiện làm việc bằng xe nâng luôn trong quá trình thay đổi bất cứ lúc nào. Sự an toàn khi lái xe nâng hàng phụ thuộc vào thao tác tức thời của người lái.

Người lái xe nâng hàng thường làm việc trong không gian chật hẹp và có nhiều hàng hóa lộn xộn, dễ làm tăng nguy cơ mất an toàn. Do đó, việc vận hành an toàn xe nâng hàng có những yêu cầu kỹ năng đặc biệt đối với người lái để tránh xảy ra sự cố, tai nạn.

"Một số lưu ý đối với lái xe nâng hàng là, khi xe nâng chạy, chất tải phải ở vị trí thấp nhất không cản trở việc lái xe, trụ nâng phải nghiêng về phía sau hợp lý. Chiều cao của hàng hóa tải không được che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, không nâng hàng quá cao khi lái xe, chiều cao từ đầu dưới của tay nâng đến mặt đất nên chỉ giữ ở mức 30-40cm" - anh Hạnh hướng dẫn.

Người lái xe nâng có kinh nghiệm này cũng lưu ý, cần chú ý không gian xung quanh, không đi vào khu vực dốc và không phanh gấp khi đang lái xe nếu không có trường hợp đặc biệt. Lái xe nâng phải tuân thủ các quy tắc giao thông trong kho, nhà máy khi chạy và phải duy trì một mức độ an toàn nhất định với xe phía trước.