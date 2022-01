Thợ lái xe nâng thoát nạn trước pha vào cổng theo kiểu "thằng bờm"

Dân trí Khi lái xe nâng đưa cuộn tôn vào nhà, do chiều cao của cổng hạn chế, người điều khiển đã may mắn thoát nạn vì "đội" cả mái cổng bê tông lên.

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại hình ảnh một vụ tai nạn của thợ điều khiển xe nâng gây nhiều bàn cãi.

Theo hình ảnh trong clip, một chiếc xe nâng hàng đang di chuyển mang theo một cuộn tôn tròn đi trên đường lớn tiến vào sân nhà. Khi đi qua cổng, do mặt sân thấp hơn so với nền đường, để tránh cuộn tôn bị vướng mặt đất, tài xế đã điều khiển xe nâng nhấc cao cuộn tôn lên.

Tài xế xe nâng may mắn thoát nạn khi khối bê tông mái cổng đổ sập.

Tuy nhiên, do chiều cao của cổng hạn chế, cùng với việc người lái không xuống quan sát nên đã nâng luôn cả mái của cổng. Mặc dù vậy, người điều khiển vẫn cố tình cho xe luồn lách để vào sân, trong tích tắc, cả khối bê tông mái cổng bị nâng bổng, đổ sập ngay sau lưng tài xế.

Chứng kiến hình ảnh trên, nhiều người cho rằng người lái xe nâng bất cẩn nhưng vẫn còn may mắn. Một tài khoản bình luận: "Sao có thể bất cẩn như vậy, thật may mắn cả khối bê tông mái cổng đã không đổ trực tiếp lên người, tài xế đã thoát nạn thật hi hữu trong tình huống này".

Có người còn hài hước ví tài xế trên với nhân vật Bờm trong phim "Thằng Bờm": "Bờm vác ngang cây tre vào cổng không được đã đốn cả cổng, bây giờ "thằng bờm" hiện đại húc đổ cả cổng để cho xe nâng vào sân".

"Nhấc bỏ cái mái cổng đi để xây cái mới cho cao hơn, cái này là lỗi của chủ nhà khi xây không tính trước, mai kia có cái xe to hơn muốn vào thì phải đập luôn cái cổng nhé", bạn Minh Đạt hài hước.

Toàn bộ phần mái cổng bị đổ sập do sự bất cẩn của tài xế xe nâng (Ảnh cắt từ clip).

Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều cho rằng tài xế quá bất cẩn, không tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động. Tình huống trên có thể ảnh hưởng đến tính mạng người lái và cả người đi đường.

"Nếu lúc đó có người đứng phía sau, hay người đi đường ngang qua thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thật may mắn, tài xế có thể đền lại cổng nhưng làm việc kiểu này thì phải xem lại", bạn Huy Hùng nghiêm túc nói.

Ông Lê Văn Nông - thợ lái máy nâng cho một kho gạch ở Hà Tĩnh - cho biết, xe nâng - hạ hàng tuy nhỏ nhưng có trọng lượng rất lớn. Khi vận hành không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, tuy nhiên phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn nếu không sẽ xảy ra những hậu quả khó lường.

"Khi vận hành xe nâng phải quan sát và đảm bảo rằng xung quanh xe không có chướng ngại vật nào và người lái phải phát tín hiệu cho người xung quanh biết.

Cần xác nhận hàng hóa đã được sắp xếp ở vị trí ổn định mới bắt đầu khởi động và di chuyển. Khi di chuyển xe nâng ở những nơi mặt sàn không đồng đều hoặc dễ trơn trượt cần hết sức thận trọng. Khi gặp chướng ngại vật phải quan sát thật kỹ, nếu đảm bảo an toàn mới được di chuyển", ông Nông chia sẻ kinh nghiệm.

Tiến Hiệp