Nữ sinh livestream kiếm tiền triệu mỗi ngày, muốn bỏ ngang đại học

Là sinh viên năm 3 chuyên ngành kế toán một trường đại học ở TPHCM, ngay từ năm nhất, Thùy Dung làm việc bán thời gian cho một cửa hàng bán online ở quận Tân Bình. Có lợi thế về ngoại hình, ăn nói có duyên, từ nhân viên đóng hàng, Thùy Dung nhanh chóng được chọn lên hình livestream.

Chỗ Dung làm việc bán đủ thể loại, từ đồ si đến thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng. Có duyên bán hàng, mỗi ngày cô lên hình khoảng 3 tiếng là đơn chốt không kịp, trung bình mỗi ca 40 - 50 đơn. Thu nhập tính theo ngày của cô không dưới một triệu đồng chưa tính tiền lương cứng, năng suất hoặc thưởng. Ngoài ra, Dung còn tăng ca, hoặc cuối tuần có khi làm 2 - 3 ca, thu nhập gấp 3 - 4 lần.

Nhiều "hotgirl" livestream bán hàng kiếm tiền triệu mỗi ngày (Ảnh chụp lại màn hình mang tính minh họa).

Tháng bỏ túi 30 - 50 triệu đồng, cuộc sống của cô nữ sinh rất xông xênh. Dung chuyển từ phòng trọ sinh viên ở ghép 3 - 4 người, cùng em gái thuê một căn hộ chung cư. Không những tự mình đóng tiền học, trang trải toàn bộ chi tiêu, cô gái còn nuôi em ăn học, gửi tiền cho bố mẹ ở quê sửa nhà, chi tiêu hàng tháng, đưa bố mẹ đi du lịch.

Cách đây hai tháng, vay mượn thêm, Dung còn mua được một lô đất gần nửa tỷ đồng ở quê để dành làm vốn.

Tích lũy được kinh nghiệm quản lý, bán hàng online, Dung đang lên kế hoạch nghỉ làm thuê chuyển sang làm "bà chủ". Cô có thể tự mở và phát triển hệ thống nhỏ, từng bước một, không cần quá nhiều vốn ngay tại căn hộ đang thuê.

Sau khi đi làm thêm, Dung đã có suy nghĩ bỏ học đại học. Kế toán không phải là ngành học Dung quá yêu thích, cô cũng không thiết tha với việc học ở giảng đường. Từ đầu, Dung nghĩ học đại học để sau này có bằng cấp đi xin việc, có thu nhập. Vấn đề đó của cô giờ đã được giải quyết mà không cần tốt nghiệp đại học, không cần bằng cấp.

Việc cử nhân ra trường cầm bằng đại học đi xin việc với mức lương khởi điểm vài triệu đồng cũng làm Dung nản. Cô gái cho rằng mình khó "quay ngược" để bắt đầu theo lộ trình như vậy. Cô nghĩ đến việc nghỉ học để tập trung hết thời gian, sức lực thực hiện kế hoạch mà vẫn lấn cấn chưa dám quyết.

"Ham ngắn" có thể "mất dài"

Cử nhân cầm bằng đại học, ra trường đi làm với lương khởi điểm vài triệu đồng, không bằng những công việc phổ thông khác như phụ bàn, bán hủ tiếu... là câu chuyện thường xuyên được đưa ra so sánh.

So sánh lương cử nhân ra trường với chị bán hủ tiếu kiếm 800.000 đồng/ngày từng gây nhiều tranh cãi (Ảnh chụp lại màn hình).

Hiện nay, không ít bạn trẻ, trước khi tốt nghiệp đã có nhiều cơ hội kiếm tiền, thậm chí kiếm nhiều tiền bằng những công việc tự do. Nhiều người hay nói với nhau mỗi khi ai đó gặp áp lực, lương thấp: "Nghỉ chạy grab ít nhất cũng kiếm chục "củ". Chưa nói đến nhiều công việc tự do có thể kiếm tiền khác như làm youtuber, livestream bán hàng, kinh doanh tự do...

Mục tiêu học tập của nhiều người là để tìm một công việc, có thu nhập, học để thoát nghèo. Nhưng thực tế, cử nhân thất nghiệp, "gác bằng" đi kiếm việc với hình ảnh nhiều người làm việc tự do thu nhập cao, có nhiều cơ hội kiếm tiền mà không cần bằng cấp làm cho động lực "học để kiếm việc làm" bị lung lay. Nhiều người mất động lực học tập, thậm chí có tâm lý "bài trừ" việc học.

Chia sẻ về điều này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT phân tích, nhu cầu đi làm việc, có thu nhập là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, nếu nóng vội, muốn thấy kết quả ngay lập tức thì có thể chúng ta sẽ phải hy sinh những kết quả còn lớn hơn rất nhiều lần cái chúng ta đạt được trước mắt.

Muốn có sự thành công xứng đáng thì phải có sự đầu tư về thời gian, công sức và cả tài chính. Theo TS Nguyễn Thu Thủy, sinh viên có thể làm thêm tích lũy thêm kinh nghiệm, có thu nhập ban đầu nhưng đừng quên đầu tư cho học tập, tiếp thu những tri thức mới. Việc đầu tư hôm nay sẽ mang lại thành quả cho tương lai, mỗi nỗ lực ở thời điểm này sẽ mang đến trái ngọt sau này.

Kể cả việc một người có thất bại trong một số công việc cụ thể nhưng chuyện đó cũng cho mình kinh nghiệm, trải nghiệm, làm nền tảng cho những thành công sau này.

"Nếu chúng ta sợ rủi ro, không dám đối diện với những thách thức của quyết định đầu tư thì rất khó để đi đường dài, chỉ có thể dừng lại ở những thành quả trước mắt", bà Thủy nhấn mạnh.

Đầu tư cho học hành luôn là con đường phát bền vững (Ảnh: N.P)

Anh Nguyễn Văn Kiên - Phó Giám đốc điều hành một công ty về công nghệ tại TPHCM nêu quan điểm, lựa chọn thế nào tùy năng lực, định hướng của mỗi người. Nhưng dù thế nào, đầu tư cho học tập, giáo dục để phát triển bản thân sẽ không bao giờ thua lỗ.

Kể cả chạy grab, giao hàng, livestream, bán hàng rong... một người được học hành, có bằng cấp cũng sẽ có cách tổ chức vận hành, làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Và theo anh Kiên, có thể trước mắt bạn chưa sử dụng đến kiến thức học hành, bằng cấp của mình nhưng khi có nền tảng này, bạn sẽ luôn có nhiều lựa chọn, nhiều con đường cho cuộc đời của mình, không chỉ trong mỗi việc kiếm tiền.