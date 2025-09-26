Nữ nông dân bắt đất cát pha “đẻ” ra tiền

Từ mảnh đất cát pha cằn cỗi, chị Phạm Thị Lệ (41 tuổi, trú tại thôn Đồng Đội, xã Nga Thắng) đã biến thành mô hình trồng nho Hạ đen. Thành công này không chỉ mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình chị mà còn mở ra hướng đi mới, hiệu quả cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Với 5 tạ nho thu hoạch trong vụ vừa qua, bán giá 120.000 đồng/kg, chị Lệ đã bỏ túi 60 triệu đồng.

Chị Lệ thành công với mô hình trồng nho Hạ đen trên đất cát pha (Ảnh: Hạnh Linh).

"Trước đây, mảnh đất này chỉ trồng đậu, lạc, ngô... thu nhập chẳng đáng là bao", chị Lệ chia sẻ. Ý tưởng trồng dưa vàng từng nhen nhóm nhưng chị lại lo ngại tình trạng cung vượt cầu khi nhiều hộ dân trong xã cũng đổ xô trồng loại cây này.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, khi chị Lệ tìm hiểu về mô hình trồng nho Hạ đen ở các tỉnh phía Bắc qua báo đài. Quyết tâm thử sức, vợ chồng chị đã đầu tư 350 triệu đồng để dựng 1.000m2 nhà màng và nhập 500 gốc nho Hạ đen từ Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) với giá 75.000 đồng/gốc.

"Thời gian đầu, do chưa nắm vững kỹ thuật, vườn nho chậm lớn, còi cọc, bị sâu bệnh, thậm chí chết. Tôi rất hoang mang, sợ rằng công sức và vốn liếng sẽ bỏ sông, bỏ biển", chị Lệ kể lại.

Vườn nho Hạ đen trên đất cát pha cho trĩu quả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, không nản lòng, chị đã chủ động mời giảng viên Trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang về tận nơi hướng dẫn kỹ thuật. Nhờ được "cầm tay chỉ việc" từ khâu chăm đất, tạo giàn, tỉa cành đến xử lý sâu bệnh, vườn nho dần hồi phục và phát triển xanh tốt.

Theo chị Lệ, để trồng nho hiệu quả, khâu quan trọng nhất là thiết kế hệ thống thoát nước, tránh ngập úng. Bên cạnh đó, cần chú ý tỉa cành, tỉa lá để cây sinh trưởng tốt và cho quả đồng đều.

Khi nho kết trái, việc tỉa bớt quả nhỏ, chỉ giữ lại số lượng phù hợp là cần thiết để đảm bảo chất lượng. Chị cũng nhấn mạnh, dù cây nho phát triển tốt trên đất cát pha, nhưng với khí hậu khắc nghiệt của Thanh Hóa, việc che chắn, giữ ẩm và phòng trừ sâu bệnh là vô cùng quan trọng.

Một cây nho từ lúc trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 6 tháng và cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm (tháng 6 và tháng 11 âm lịch). Dù chi phí đầu tư ban đầu cho giống, giàn và hệ thống tưới tiêu khá cao, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại kéo dài nhiều năm.

"Với 1.000m2 nho trồng trong nhà màng, mỗi năm tôi thu hoạch hai lứa, sản lượng đạt từ 1,5 đến 1,7 tấn quả. Với giá bán 120.000 đồng/kg, tôi thu về khoảng 200 triệu đồng", chị Lệ tính toán.

Chị Lệ bày tỏ mong muốn được chính quyền địa phương kết nối với các cửa hàng nông sản sạch, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng đầu ra cho nho Hạ đen, từ đó nhân rộng mô hình để bà con nông dân cùng có thu nhập cao.

Nho Hạ đen có giá khoảng 120.000 đồng/kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng Kinh tế xã Nga Thắng, đánh giá cao mô hình của chị Lệ.

"Những năm qua, nông dân trong xã ồ ạt trồng dưa vàng dẫn đến cung vượt cầu. Mô hình nho Hạ đen của chị Lệ đã mở ra triển vọng phát triển nho trên nền đất cát pha với khí hậu khắc nghiệt của địa phương", bà Hương cho biết.

UBND xã Nga Thắng đang theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình và nếu khả quan, sẽ khuyến khích bà con chuyển đổi một phần diện tích trồng dưa vàng kém hiệu quả sang trồng nho, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.