Hơn 2.700 công nhân sẽ nhận lương tháng 13 khi công ty ngừng hoạt động

Động thái trên được đưa ra sau khi Công ty TNHH Panko Vina, phường Bến Cát, TPHCM có buổi làm việc với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM và các đơn vị liên quan các bên liên quan vào chiều 29/12.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận các kiến nghị của cán bộ, công nhân viên công ty về việc hỗ trợ các khoản phúc lợi cho người lao động sau khi nhà máy ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh từ 1/2/2026, Ban Giám đốc Công ty đã làm việc với Công ty mẹ tại Hàn Quốc để đề nghị phê duyệt.

Công nhân Panko Vina sẽ được nhận lương tháng 13 (Ảnh: Phạm Diện).

Để đảm bảo tuân thủ thời hạn giao hàng cho khách hàng, công ty đề nghị sự hỗ trợ làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đến hết ngày 15/1/2026.

Khoản lương tháng 1/2026 sẽ được tính đến hết ngày 31/1/2026 dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến. Phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương. Các công nhân viên còn phép năm tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ.

Công ty cũng chi trả lương tháng 13 cho toàn thể cán bộ, công nhân viên (bao gồm thai sản đang nghỉ chế độ) theo như quy định được áp dụng trong những năm qua.

Thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc theo luật định cho công nhân viên có thời gian làm việc trước ngày 1/1/2009, công nhân viên có thời gian thử việc đủ điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc (tức công nhân viên có thời gian thử việc từ một tháng trở lên).

Tiếp tục hỗ trợ đóng bảo hiểm cho lao động nữ mang thai để đạt đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Thời gian chỉ trả lương tháng 1 (bao gồm trợ cấp thôi việc, phép năm tồn), lương tháng 13 sẽ được công ty thông báo vào ngày 10/1/2026 sau khi bàn bạc và thống nhất kế hoạch tài chính với công ty mẹ.

Như Dân trí đã đưa tin, do gặp khó khăn đơn hàng, doanh nghiệp may mặc Công ty TNHH Panko Vina, vốn đầu tư Hàn Quốc, phải ngừng hoạt động nhà máy ở Bình Dương cũ, hơn 2.700 nhân công mất việc trước Tết.

Trong thông báo gửi cơ quan quản lý và người lao động, công ty cho biết gặp khó khăn kéo dài sau đại dịch Covid-19, không tìm được đơn hàng mới. Doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất, phải dừng hoạt động tại nhà máy để thu gọn quy mô và tập trung sản xuất về cơ sở còn lại ở Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, người lao động làm việc đến hết ngày 15/1/2026, nhà máy duy trì sản xuất đến hết 31/1/2026 để hoàn tất các đơn hàng. Từ 1/2/2026, tức 15 tháng Chạp, doanh nghiệp dừng hoạt động.

Chiều 29/12, các đơn vị có liên quan đã có buổi làm việc với công ty trên tinh thần giải quyết chế độ tốt nhất cho người lao động. Tại buổi làm việc, người lao động có mong muốn công ty chi trả lương tháng 13 sau khi công ty ngừng hoạt động...