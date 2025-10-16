Nữ lao động Việt vật lộn với cuộc sống ở Hàn Quốc sau tai nạn gãy chân

Trong lúc làm việc tại Hàn Quốc, chị Phạm Út Quyên (39 tuổi) đã bị tai nạn khiến xương chân và hông bị tổn thương nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật, chị Quyên mới giữ được mạng sống nhưng bên trong cơ thể vẫn nhiều di chứng vì những thanh kim loại dùng để cố định xương.

Những cơn đau kéo dài khiến nữ lao động không thể đứng hoặc đi lâu, chỉ có thể cố gắng chịu đựng bằng thuốc giảm đau.

Nữ lao động Việt chật vật nuôi con ở Hàn Quốc (Ảnh: EBS).

“Bác sĩ nói nếu không cẩn thận, tôi sẽ phải phẫu thuật lại. Thực ra tôi vẫn rất đau, đi lại khó khăn lắm”, chị Quyên nói.

Nữ lao động hiện là mẹ đơn thân, phải nuôi con gái nhỏ. Vụ tai nạn khiến cô không thể làm việc bình thường.

Hai mẹ con đang phải sống nhờ vào khoản trợ cấp 1 triệu won/tháng (tương đương với khoảng 18 triệu đồng) và thu nhập ít ỏi từ công việc làm thêm ở quán ăn. Trong khi đó, chị Quyên phải xoay xở trả tiền thuê trọ hằng tháng 270.000 won (gần 5 triệu đồng), chưa kể chi phí sinh hoạt và thuốc men.

Số tiền trợ cấp và làm thêm không đủ chi trả khiến chị phải nợ tiền trọ đã 2 tháng.

Tai nạn trong lúc làm việc khiến nữ lao động bị thương nặng (Ảnh: EBS).

“Chủ trọ nói nếu không trả tiền sớm thì phải dọn đi, chấp nhận mất tiền đặt cọc”, chị Quyên nói trong nước mắt.

Căn phòng trọ hai mẹ con chị Quyên đang ở có diện tích chưa đầy 10m2. Từ đầu năm đến nay, con gái chị liên tục đau ốm, đã 4 lần phải nhập viện. Điều này khiến nữ lao động càng thêm áp lực.

Nữ lao động chỉ có thể tạm thời làm thêm ở quán ăn để kiếm tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày (Ảnh: EBS).

Mỗi khi bế con đến bệnh viện, chị còn gặp khó khăn về ngôn ngữ, không có người thân nào giúp đỡ.

Được biết, kênh EBS đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ hoàn cảnh của nữ lao động Việt Phạm Út Quyên.