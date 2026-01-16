Nữ công nhân rơi từ tầng 5 công trình xây dựng

Ngày 16/1, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4, thành phố Đà Nẵng, công khai thông tin liên quan đến một vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h50 ngày 13/1, tại công trình đang xây dựng trên đường Đà Sơn, thuộc phường Hòa Khánh. Nạn nhân là bà V.T.T.T. (41 tuổi, trú tỉnh Gia Lai).

Vị trí nạn nhân rơi xuống từ tầng 5 của tòa nhà (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, bà T. đứng sát mép tường tầng 5 để bấm tời phục vụ thợ xây đang làm việc ở tầng 4. Trong lúc làm việc, bà T. bất ngờ rơi từ tầng 5 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Quá trình thu thập chứng cứ và làm việc với các bên liên quan được kiểm sát chặt chẽ nhằm bảo đảm hoạt động điều tra ban đầu được thực hiện kịp thời, khách quan, đúng quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.