Khúc gỗ trăm tuổi dài 2m, được trả giá hơn nửa tỷ đồng

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết người dân địa phương đang sở hữu khoảng 200 cây dó trầm (hay cây dó bầu, trầm hương) cổ thụ, quý hiếm, có tuổi đời 50-90 năm.

Trong số này, có 15-20 cây dó trầm 70-90 năm tuổi, sinh trưởng tốt, cành lá sum suê. Các cây chủ yếu được trồng tại vườn nhà và trang trại, cao 15-20m, đường kính gốc lớn, 2 người ôm mới xuể.

Đáng chú ý, cơ sở kinh doanh, chế tác của ông Bùi Thức Chính (45 tuổi, ở thôn 1, xã Phúc Trạch) đang sở hữu gốc dó trầm có tuổi đời khoảng hơn 100 năm, được đánh giá khác biệt, quý hiếm.

Ông Chính mua cây dó trầm này từ một hộ dân trong vùng vào tháng 4/2025. Theo ông, cây cổ thụ này hình thành trầm tự nhiên, kín toàn thân, nguyên khối. Khi vận chuyển về nhà, cơ sở của ông phải huy động 6-7 người khiêng xuống vì quá nặng.

Sau khi mua về, ông Chính cùng nhóm thợ chế tác thô phần trầm ở phía trên, còn phần gốc được giữ nguyên để khách hàng khi mua có thể lựa chọn hình thức chế tác theo ý muốn. Sau 1,5 tháng, khối gỗ trầm ngót còn 80kg, cao 2m, phần gốc có chu vi khoảng 150cm.

15 năm gắn bó với nghề trầm, ông Chính cho rằng khối gỗ này quý hiếm, độc đáo nhờ tuổi đời hơn 100 năm, chu vi thân lớn, dáng cân đối, hài hòa và lớp trầm dày.

Đặc biệt, khi không trưng bày trong nhà, người sở hữu còn có thể chế tác thành tượng, vòng tràng hạt cũng như nhiều sản phẩm khác. Theo chủ cơ sở, khối gỗ trầm này đã được khách hàng hỏi mua với giá hơn 500 triệu đồng nhưng gia đình chưa đồng ý bán.

Theo ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, khối gỗ trầm tại cơ sở ông Bùi Thức Chính thuộc dạng "của hiếm" do có hình khối lớn, tuổi đời hơn 100 năm và lượng trầm phân bố đều bên trong.

Thời gian qua, cơ sở của chị Hoàng Hương Lan (SN 1994, trú tại thôn 10, xã Phúc Trạch) cũng thu hút sự chú ý khi sở hữu cây trầm tốc bông (loại trầm hương tự nhiên, đặc trưng bởi các vân dầu loang lổ, phân bố không đều tạo thành hình thù giống như những bông hoa trên nền gỗ màu vàng nhạt hoặc nâu sáng) có cấu trúc đều, đẹp, hình thành tự nhiên. Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho hay, những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề tại địa phương đã nhận định, khối trầm tốc bông của cơ sở chị Lan như siêu phẩm trầm hương "trăm năm có một". Khối gỗ này đã được trả giá hơn 600 triệu đồng nhưng chủ sở hữu chưa bán.

Vị trí xã Phúc Trạch - thủ phủ trầm hương tại Hà Tĩnh (Ảnh: Google Maps).