Nữ bí thư xã livestream "chốt" hàng trăm đơn, 6 container sầu riêng

Ngày 23/8, UBND xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) tổ chức chương trình livestream (phát trực tiếp) với chủ đề "Sầu riêng Ea Knuếc: Kết nối giá trị - Vươn ra biển lớn", nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng địa phương, kết nối nông dân với người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Knuếc (áo vàng) tại phiên livestream bán sầu riêng (Ảnh: Công Nguyễn).

Tham gia phiên livestream có bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Knuếc, đại diện các hộ nông dân, cùng một số người nổi tiếng. Không chỉ giới thiệu sản phẩm, bà Trinh trực tiếp cùng người dân "chốt đơn", đưa câu chuyện về vùng đất trồng sầu riêng đến đông đảo khách hàng trên các nền tảng số.

Tạo điểm nhấn cho chương trình là màn xuất hiện của 2 chú voi Ama Khăm và Y Rin, gùi trên lưng những giỏ sầu riêng tươi ngon. Xen kẽ hoạt động bán hàng là các tiết mục văn nghệ, trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên, tạo không khí đặc sắc, thu hút sự quan tâm của khán giả trực tuyến.

Sầu riêng được giới thiệu tại phiên livestream đều có tem truy xuất nguồn gốc, giúp khách hàng kiểm tra thông tin về vùng trồng và quy trình chăm sóc. Sản phẩm được đóng gói theo quy cách thùng 10kg và 20kg, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng gia đình hoặc mua làm quà biếu.

Phiên livestream khoảng 90 phút đã "chốt" được hàng trăm đơn hàng tại thị trường trong nước và 6 container sầu riêng sang thị trường Trung Quốc (Ảnh: Công Nguyễn).

Chia sẻ trong chương trình, bà Ngô Thị Minh Trinh cho biết Ea Knuếc không chỉ muốn bán những trái sầu riêng ngon mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu cho nông sản quê hương.

Bí thư xã Ea Knuếc nhấn mạnh chính quyền địa phương đang đồng hành cùng nông dân, đưa chuyển đổi số đến từng hợp tác xã, từng hộ sản xuất. Theo bà, chính quyền không chỉ làm công tác quản lý mà còn là người kết nối, tạo dựng cơ hội phát triển bền vững cho nông sản địa phương.

Bà Trinh kỳ vọng phiên livestream sẽ góp phần thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ea Knuếc trong việc đẩy mạnh kinh tế số, nâng cao giá trị nông sản, từng bước đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Ngô Thị Minh Trinh trong phiên livestream vào năm 2025 (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau khoảng 90 phút phát trực tiếp, chương trình ghi nhận hàng trăm đơn hàng tại thị trường Việt Nam và 6 container sầu riêng, với tổng khối lượng 18-20 tấn cho thị trường Trung Quốc.

Đây không phải lần đầu nữ Bí thư xã Ea Knuếc trực tiếp "lên sóng" bán sầu riêng cùng nông dân.

Trong vụ thu hoạch sầu riêng năm 2025, bà Ngô Thị Minh Trinh từng gây "sốt" khi tham gia một phiên livestream bán được 60 tấn sầu riêng. Không chỉ giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, chương trình khi đó còn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp với số tiền 3,8 tỷ đồng để thực hiện các dự án cộng đồng tại địa phương.