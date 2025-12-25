Từ 1/7/2026 nâng cấp hợp đồng lao động điện tử, gắn mã định danh kiểm soát

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 337/2025/NĐ-CP quy định về hợp đồng lao động điện tử, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong số hóa quan hệ lao động. Theo nghị định này, hợp đồng lao động điện tử được giao kết dưới dạng thông điệp dữ liệu, tuân thủ pháp luật về lao động và giao dịch điện tử, có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy.

Một điểm đáng chú ý là hợp đồng lao động điện tử không chỉ được ký và lưu trữ trên hệ thống của doanh nghiệp hay nhà cung cấp dịch vụ, mà còn phải được gửi về Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để gắn mã định danh (ID) theo quy định của Bộ Nội vụ. Trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm bên sau cùng ký số, nhà cung cấp eContract có trách nhiệm chuyển hợp đồng đã hoàn tất về nền tảng này.

Hợp đồng lao động điện tử có giá trị tương đương hợp đồng giấy (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo quy định, hợp đồng lao động điện tử chỉ được coi là hoàn chỉnh khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ký số, dấu thời gian, xác thực danh tính các bên và chứng thực thông điệp dữ liệu của nhà cung cấp eContract. Thời điểm hợp đồng có hiệu lực là khi bên cuối cùng ký số và hoàn tất các yếu tố kỹ thuật nói trên, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Để thực hiện việc giao kết hợp đồng lao động điện tử, hệ thống eContract phải đáp ứng hàng loạt điều kiện kỹ thuật. Trong đó có yêu cầu sử dụng phần mềm ký số hợp pháp; bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu; lưu trữ và bảo toàn tính toàn vẹn của hợp đồng; cho phép tra cứu, quản lý hợp đồng đã ký.

Đặc biệt, hệ thống phải bảo đảm định danh đúng chủ thể và xác thực danh tính người lao động, người sử dụng lao động theo quy định pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Với người lao động và người sử dụng lao động là cá nhân, việc giao kết hợp đồng điện tử đòi hỏi phải có giấy tờ tùy thân hợp lệ như thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khi ký hợp đồng điện tử cũng phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý và chữ ký số của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nhà cung cấp eContract phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy, được phép cung cấp dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu theo pháp luật về giao dịch điện tử.

Nghị định cũng yêu cầu các nhà cung cấp áp dụng giải pháp công nghệ để đối chiếu thông tin định danh, kể cả dữ liệu sinh trắc học, nhằm bảo đảm xác thực đúng chủ thể tham gia ký kết hợp đồng.

Theo nghị định, hợp đồng giấy có thể được chuyển đổi sang hợp đồng điện tử nếu chủ thể giao kết được xác thực và hợp đồng sau khi chuyển đổi được ký số bởi người có thẩm quyền.

Ngược lại, hợp đồng điện tử cũng có thể chuyển đổi sang bản giấy. Các hợp đồng được chuyển đổi có giá trị pháp lý như bản gốc khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nghị định 337/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử theo mô hình gắn với Nền tảng hợp đồng lao động điện tử sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2026, thời điểm nền tảng này phải được đưa vào vận hành chính thức.