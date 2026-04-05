Nông dân lại khóc giữa vườn bí xanh chỉ 2.000 đồng/kg vẫn ế

Ông Trần Văn Binh (59 tuổi, thôn Lang Châu Bắc, xã Nam Phước, Đà Nẵng) cho biết gia đình trồng hơn 3 sào bí, chi phí đầu tư hơn 5 triệu đồng/sào, chưa kể công chăm sóc hơn 4 tháng qua. Với năng suất cao năm nay, 3 sào bí dự tính cho thu hoạch hơn 8 tấn quả. Thế nhưng, đến lúc cắt bí, giá bán ra quá thấp, chỉ bằng 1/4 đến 1/5 so với mức 8.000-10.000 đồng/kg của năm 2025.

Bí đao xanh hiện đang vào độ thu hoạch nhưng giá chỉ 1.500-2.000 đồng/kg (Ảnh: Bình An).

Theo ông Binh, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng rớt giá là do bí đao năm nay được mùa mà sức tiêu thụ yếu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Tình trạng này khiến giá bí liên tục hạ từ đầu vụ. Nhiều nông dân chán nản, bỏ mặc giàn bí đang kỳ thu hoạch vì không tìm được đầu ra.

Bí xanh rớt giá, nông dân khóc khi được mùa (Video: Bình An).

“Không chỉ bí đao, nhiều loại cây trồng khác như bắp nếp, ớt, bầu… cũng chung cảnh rớt giá, vắng người mua. Nông dân chúng tôi chỉ mong có đầu ra ổn định cho nông sản, không còn cảnh “được mùa mất giá” như thế này nữa”, ông Binh thở dài.

Ông Lê Văn Cảnh (64 tuổi, xã Duy Xuyên) cũng chia sẻ nỗi lo tương tự. Năm nay, thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên các nông hộ tăng diện tích trồng hoa màu. Tuy nhiên, đến mùa thu hoạch, giá các loại nông sản như bí đao, bắp, ớt đều giảm sâu, đẩy nông dân vào cảnh khó khăn chồng chất.

Vắng người mua, nhiều nông dân thu hoạch bí mang về nhà trữ tạm hoặc chất luôn bên đường (Ảnh: Bình An).

Gia đình ông Cảnh canh tác 4 sào bí đao, 3 sào ớt, 2 sào bắp nếp… đều đang trong giai đoạn thu hoạch. Bí đao xanh chỉ còn 1.500 đồng/kg, ớt xanh 5.000 đồng/kg, bắp nếp 3 triệu đồng/sào (mất giá gần một nửa so với đầu vụ).

“Chưa năm nào tôi thấy nông sản rớt giá hàng loạt như vậy, trong khi đó các loại phân bón, vật tư nông nghiệp đều tăng khiến nông dân càng thêm khó khăn. Các con tôi đều chọn công việc khác, ruộng vườn chỉ còn 2 vợ chồng già canh tác. Nếu năm sau vẫn cảnh lao đao như này, chắc chúng tôi đành bỏ ruộng”, ông Cảnh buồn bã nói.

Không riêng bí đao, nhiều loại nông sản như ớt, bắp nếp… cũng mất giá, vắng người mua (Ảnh: Bình An).

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên, thừa nhận tình trạng cây trồng sinh trưởng tốt nhưng giá cả bấp bênh đang gây khó khăn cho nông dân. Chính quyền địa phương đang nỗ lực kết nối các doanh nghiệp lân cận để thu mua nông sản, giải quyết đầu ra cho bà con.

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các ngành chức năng cần có chính sách, cơ chế để thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã… đầu tư liên kết với các hộ nông dân trong sản xuất và đầu ra hiệu quả, ổn định, tránh cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa”, ông Công kiến nghị.