Nơi nghề chăm sóc người hấp hối tại nhà phát triển cấp số nhân

Bắc Kinh 20 triệu dân, trăm ngàn người già cần chăm sóc y tế tại nhà

Từng là một y tá làm việc tại một bệnh viện nhi, năm 2019, Lang quyết định nghỉ việc vì gặp chấn thương lưng nghiêm trọng, cần nghỉ làm dài ngày để hồi phục. Thời điểm này, Lang chứng kiến sự ra đi của ông nội ở tuổi 94, sau quãng thời gian dài ông nằm liệt giường vì đau ốm.

Từ trải nghiệm của gia đình, Lang đã quyết định thành lập một công ty chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà dành cho người già. Từ đó đến nay, công ty của Lang không ngừng phát triển.

Mỗi ngày, Lang vẫn tự mình di chuyển, chăm sóc 7-8 khách hàng (Ảnh: Sixth Tone).

Hiện công ty của Lang cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà cho hơn 5.000 người cao tuổi có các vấn đề sức khỏe từ nhẹ đến nặng tại thành phố Bắc Kinh. Phần lớn khách hàng đều bị ốm liệt giường nhiều năm hoặc rất hạn chế trong di chuyển. Họ cũng thường mắc các chứng bệnh mãn tính.

Theo thống kê của nhà chức trách Trung Quốc, Bắc Kinh hiện có 698.000 người trên 80 tuổi. Hơn 99% trong số này sống tại nhà riêng, hơn 23% được nhà chức trách xếp vào diện người tàn tật vì những giới hạn thể chất nặng nề. Đây chính là nhóm đối tượng khách hàng mà công ty của Lang hướng đến.

Theo đó, Lang tuyển dụng những y tá, điều dưỡng có chuyên môn nghiệp vụ, phân công họ làm việc theo ca trên toàn thành phố Bắc Kinh. Ngay từ lúc mới thành lập, anh cho biết đã nhìn ra tiềm năng phát triển của dịch vụ này, bởi già hóa dân số là xu hướng không thể nào tránh khỏi. Từ chỗ chỉ thuê 5 y tá khi mới thành lập, đến nay Lang liên tục phải tuyển thêm nhân sự toàn thời gian và bán thời gian để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng.

Hiện mức phí dịch vụ cơ bản cho một lần tới thăm nom, chăm sóc người bệnh là 219 tệ (gần 820.000 đồng), chưa tính chi phí tiến hành thủ thuật và các loại thuốc men khác. Ngày nào đội ngũ nhân sự của anh cũng phải hoạt động hết công suất.

"Chúng tôi mang đến dịch vụ chăm sóc y tế đơn giản, tiện lợi, an toàn, giúp giải quyết vấn đề hiệu quả cho những người già gặp khó khăn trong đi lại", Lang cho biết.

Nhân viên y tế căng mình phục vụ

Theo y tá Lang, chăm sóc y tế cho người già mắc bệnh mãn tính, đau ốm lâu năm là một hành trình đầy thử thách. Khi còn là y tá làm việc tại bệnh viện nhi, Lang nhận thấy công việc của anh luôn chứa đựng niềm hy vọng, bởi trẻ nhỏ thường sẽ hồi phục tốt sau quá trình điều trị.

Nhưng từ khi thành lập công ty chăm sóc sức khỏe cho người già, anh hiểu một thực tế rằng, sức khỏe của các bệnh nhân đều suy giảm thêm qua thời gian, bất kể nỗ lực chăm sóc tận tình của nhân viên y tế và gia đình.

Từ sớm, Lang đã nhìn ra tiềm năng phát triển dịch vụ chăm sóc y tế cho người già tại gia đình (Ảnh: Sixth Tone).

Khi chứng kiến khách hàng ra đi vì bệnh tật và tuổi tác, Lang yêu cầu nhân viên trong công ty không được phép thờ ơ trước mất mát của gia đình. Bên cạnh trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, nhân viên y tế lúc đó cần đưa lại cảm giác ấm áp, an ủi cho người thân của khách hàng.

Mỗi ngày, Lang vẫn tự mình đảm nhận 7-8 khách hàng, di chuyển có khi tới 200km trong thành phố. Những khi thời tiết xấu, nhu cầu sử dụng dịch vụ càng tăng cao bởi các gia đình gặp khó khăn trong việc đưa ông bà, bố mẹ tới bệnh viện. Lang và các cộng sự càng phải căng mình làm việc.

Trải qua nhiều gắn bó, đã chứng kiến những năm tháng cuối cuộc đời của nhiều bệnh nhân, Lang dễ dàng nhận ra những dấu hiệu cho thấy một cụ già có được gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo hay không. Anh thấu hiểu rằng quá trình lão hóa có thể khiến một người từng sống rất độc lập dần trở thành một đứa trẻ luôn cần được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ.

Để nâng cao nhận thức và hiểu biết của cộng đồng về việc chăm sóc người cao tuổi đau ốm, Lang đã thực hiện các video ngắn đăng tải trên mạng xã hội để chia sẻ những kiến thức cơ bản. Tài khoản của anh hiện thu hút gần 90.000 lượt theo dõi và trở thành kênh thông tin hữu ích với nhiều gia đình.