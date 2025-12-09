Những người bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2026

Lần đầu tiên, lao động làm việc không trọn thời gian cũng được tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa: NQ).

Theo quy định hiện hành (Điều 43 Luật Việc làm năm 2013), người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thứ hai, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Thứ ba, hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực, quy định 4 trường hợp mà người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ nhất là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Thứ hai là người lao động làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.

Thứ ba là người làm việc theo hợp đồng làm việc.

Thứ tư là người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Như vậy, so với quy định hiện hành, kể từ ngày 1/1/2026 sẽ có thêm nhiều nhóm lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đầu tiên là nhóm người làm việc theo hợp đồng lao động, trước đây chỉ quy định bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. Từ ngày 1/1/2026, người làm việc theo hợp đồng từ đủ 1 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai, Luật Việc làm năm 2025 quy định một nhóm hoàn toàn mới tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người lao động làm việc không trọn thời gian, chỉ cần căn cứ vào tiền lương trong tháng mà họ nhận được bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất là thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ ba, lần đầu tiên, Luật Việc làm quy định cụ thể nhóm lao động là quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã… có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.