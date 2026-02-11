Những căn phòng bằng chiếc tủ hé lộ đời sống lao động thu nhập thấp

Khi Drew Binsky bước vào một gosiwon (loại hình phòng trọ siêu nhỏ, giá rẻ) ở Seoul, chỉ riêng lối cửa đã phần nào cho thấy cuộc sống bên trong. Cửa ra vào chỉ rộng khoảng 61 cm - hẹp đến mức người bước vào phải hơi xoay vai mới có thể lọt qua.

Binsky, một YouTuber du lịch người Mỹ với hàng triệu người theo dõi, đã ghi lại trải nghiệm này trong video mang tên "Inside Korea’s smallest apartment" (Bên trong căn hộ nhỏ nhất Hàn Quốc), đăng ngày 1/2. Video đưa người xem tham quan nhiều khu gosiwon khác nhau tại Seoul và nhanh chóng thu hút hơn 1,9 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, khiến loại hình nhà ở ít được chú ý này một lần nữa trở thành tâm điểm quan tâm của quốc tế.

"Đằng sau ánh đèn rực rỡ và công nghệ hiện đại, vẫn có rất nhiều người đang xây dựng cuộc sống của mình trong những căn phòng nhỏ hơn cả một chiếc tủ", Binsky nói trong video, sau khi ghé thăm nơi ở của một hướng dẫn viên du lịch đang sống tại gosiwon ở quận Eunpyeong, Seoul.

Binsky trong một gosiwon ở Seoul (Ảnh: Chụp màn hình).

Gosiwon - một trong những lựa chọn nhà ở rẻ nhất và nhỏ nhất tại Seoul - ban đầu chủ yếu dành cho sinh viên ôn thi các kỳ thi luật quốc gia có tính cạnh tranh cao. Theo thời gian, loại hình này dần trở thành nơi ở của nhiều nhóm người với hoàn cảnh khác nhau.

Người thuê thường phải trả khoảng 360.000 won (tương đương gần 6,5 triệu đồng) mỗi tháng. Tiền thuê thường đã bao gồm các tiện ích cơ bản như internet không dây, điều hòa, cùng việc sử dụng chung một số thực phẩm như gạo, mì ăn liền và kimchi. Ước tính có khoảng 150.000 người đang sinh sống tại các gosiwon ở Seoul.

Binsky cũng nhắc lại trải nghiệm cá nhân của mình khi từng sống trong những không gian chật hẹp tại Hàn Quốc vào năm 2013, thời điểm anh làm giáo viên tiếng Anh. Anh cho biết từng rất ngạc nhiên với thiết kế phòng tắm kết hợp bồn rửa mặt và vòi sen trong cùng một thiết bị - giải pháp tiết kiệm diện tích nhưng đôi khi khiến anh bị ướt sũng chỉ vì vô tình mở nhầm vòi sen thay vì vòi nước.

"Có người sẽ gọi đây là một cái tủ. Nhưng ở Hàn Quốc, đây là cả một căn nhà", Binsky nói trong video.

Bên trong một căn phòng 9m2 ở Seoul (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ dừng lại ở sự tò mò về không gian sống nhỏ hẹp, video còn đề cập đến những áp lực mà nhiều người Hàn Quốc đang phải đối mặt, từ cạnh tranh việc làm gay gắt, những kỳ vọng xã hội ăn sâu, cho tới chi phí nhà ở đắt đỏ.

"Nhưng thái độ sống tích cực của họ thực sự rất đáng truyền cảm hứng", Binsky chia sẻ.